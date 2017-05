La Iglesia no brindará más apoyo al convento de General Rodríguez

Un año atrás, un monasterio de General Rodríguez fue protagonista de una escena de película. El ex secretario de Obras Públicas José López fue visto en un convento arrojando bolsos que contenían millones de dólares. Las imágenes fueron grabadas y así se dejó en evidencia al ex funcionario kirchnerista y a las religiosas que lo ayudaron. López fue detenido y la historia se convirtió en uno de los más grandes escándalos de corrupción en la Argentina . Días atrás, el arzobispo de Mercedes-Luján, Adrián Radrizzani, informó al diario Perfil que la Asociación Familia Misionera de Nuestra Señora del Rosario de Fátima ya no cuenta con ninguna jerarquía dentro de la Iglesia.



La decisión, según señaló el mismo diario, no se tomó porque se hubiera detectado complicidad de las monjas con el intento de ocultar el dinero, sino por falta de miembros e incumplimiento de requisitos estatutarios de la comunidad. "Me pareció prudente, porque con cuatro miembros [el monasterio]no tenía entidad numérica suficiente y no creció el número de fieles desde que se constituyó", explicó Radrizzani.