Perros que hallaron el cuerpo de Araceli Fulles buscarán a Daiana Garnica

Así lo informó el jefe del cuerpo canino K9, Raúl Rodríguez, de los Bomberos Voluntarios de Punta Alta, en Bahía Blanca.



Según confiaron las fuentes consultadas, el trabajo que realizará el grupo se centrará en la zona de la ladrillera y en otros sectores de Alderetes. El representante legal de la familia Garnica, Sergio Pérez, afirmó que los bomberos sólo pidieron que se hicieran cargo de los viáticos, comida y alojamiento.



Rodríguez indicó a Télam que el equipo de búsqueda partirá en las próximas horas a la provincia y que luego se trasladarán a Chaco, donde también colaborarán con los rastrillajes de otra joven desaparecida.



La agrupación canina K9 fue la que logró el hallazgo de los restos de Araceli Fulles, la joven de 22 años desaparecida desde el 2 de abril que fueron encontrados en una vivienda situada en Alfonsina Storni 4477 de Loma Hermosa, de San Martín.



También bajo tierra



El fiscal Claudio Bonardi le pidió colaboración a Gendarmería Nacional, según informaron fuentes del caso. Lo que pretende es que personal de esa fuerza traiga un georradar para detectar si el cuerpo de Daiana (Bonardi considera que fue asesinada) fue enterrado en algún sector del enorme predio que ocupa la cortada de ladrillos donde trabajan algunos de los sospechosos. Ese equipo opera con un sistema de GPS que permite describir el terreno en el que se trabajó y registrar hasta tres metros de profundidad.



El caso



Daiana salió de su casa del barrio Julio Abraham, en Alderetes, el sábado 6 de mayo y le avisó a su madre, Susana Cisneros, que acompañaría a comprar un regalo a su vecino Darío Suárez, vecino y principal sospechoso del caso.



La joven no regresó y sus familiares encontraron en su celular, que se había olvidado en su casa, una conversación con el acusado, quien le pedía que lo acompañe a comprar una sorpresa para su mamá y que no le contara a nadie.



Si bien el fiscal Bonari ya caratuló la causa como privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio, todavía no hay un solo rastro de la chica.



No obstante, intentan determinar si un elemento hallado dentro del horno de la cortada de ladrillos donde trabajaba el principal sospechoso le pertenece a la víctima. Se trata de una pequeña pieza de acero quirúrgico que encontraron dentro de uno de los hornos de la ladrillera y que fue enviada para que se realicen los estudios correspondiente.



Bonari sospecha que Suárez (40) abusó de Daiana, luego la asesinó y se deshizo de sus restos quemándola en el horno de la cortada.



El fiscal estima que contó con la colaboración de varias personas, entre las que se encuentra un amigo y compañero de trabajo suyo, Fabián Ernesto "Sapo" Pacheco, y el dueño de la ladrillera, Juan Mátar.