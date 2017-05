¿El nuevo Mascherano?: Fuerte arenga de un niño antes de un partido de fútbol

Cuando se juega en equipo y el compañerismo prima por sobre todas las cosas, nada puede salir mal. Es fundamental la unión y, para ello, siempre es necesario que alguien tenga la capacidad de sacar adelante al grupo en las buenas y en las malas.Eso se refleja en la séptima división del club Sapere en Neuquén, donde minutos antes de salir a la cancha, se puede ver a Gonzalo Vallejo, el joven capitán del equipo, alentando a sus compañeros que lo miran atentamente.

El emotivo discurso, que da cuenta de la pasión que el protagonista siente por el deporte, se volvió viral en las redes sociales. "Hoy mi viejo me dejó y se fue a trabajar. Me dijo "Ojalá que ganes", obvio que vamos a ganar. Obvio, yo ya me acostumbré a ganar, hoy no pienso perder", así comenzó.La escena llevó a recordar, a los cibernautas y fanáticos del fútbol, la arenga de Javier Mascherano a Chiquito Romero en la semifinal del Mundial de Brasil frente a Holanda: "Hoy te convertís en héroe".