Crece la preocupación en Fray Bentos por la contaminación de Botnia-UPM

En la última sesión de la Junta Departamental de Río Negro, el edil del Frente Amplio, Mauro Lanusse, presentó un tema relacionado ante los fuertes y consecutivos episodios de olor que se vienen registrando en Fray Bentos.



Tras el malestar y preocupación "debido a los perjuicios que sufrimos los fraybentinos, diferentes formas de reclamos han realizado los vecinos, desde utilizar las redes sociales, llegando a la Dirección de Medio Ambiente como en DINAMA mismo", publica el sitio fraybentos.com.uy.



El órgano legislativo departamental no es ajeno a dicha situación, tal el tema presentado por el edil frenteamplista quien en parte de su alocución dice "no son nuevos los episodios de olor en UPM, lo que sí es nuevo es la reiteración que incurren y que lo hacen cada vez más extenso en duración como en periodicidad, no pretendemos dar o reabrir un debate sobre papelera sí o no, sobre impuestos exonerados, zonas francas, cánones, etc. La discusión y preocupación que planteamos es palpable por la población toda, y el que diga lo contrario miente descaradamente o no vive en Fray Bentos, y también en zonas aledañas, me constan que hasta en el balneario Las Cañas se percibieron estos episodios, donde llegó el olor nauseabundo que bien conocemos", afirmó Lanusse.



"Lo preocupante es la frecuencia al día de hoy, y la duración de los mismos, generando un perjuicio en la calidad de vida en la población toda, los frecuentes comunicados avisando a la población de los episodios no amortiguan el impacto de los mismos, por tanto si el cuerpo acompaña solicito pasar el tema a la Comisión de Medio Ambiente y/o seguimiento", resaltó.



Seguido al desarrollo de Lanusse, existieron aportes provenientes de filas del Partido Nacional, surgiendo otra preocupación sobre que "no estaría sesionando la Comisión de Seguimiento de UPM y si lo estuvieran haciendo se estaría reuniendo bastante poco o no informando".