Docente atacada por alumno: "nadie se acercó a pedir disculpas"

En una carta a la que tuvo acceso, la docente golpeada por un alumno afirmó: "Perdí mi vocación" y pidió que "se hable sobre violencia pedagógica".En diálogo con, la docente relató respecto de los hechos acontecidos el 25 de abril: "Me pidieron que vaya a cubrir un grado que no era el mío, la docente se había ausentado por problemas de salud. Al ver un altercado entre dos alumnos, uno de contextura grande y otro de contextura pequeña, intervine. Este muchacho se enojó, se dio vuelta y me golpeó". Petrolo chocó contra una pared, relató. Luego, sufrió "distensión de hombro, movimiento de las cervicales uno, cuatro, cinco y seis, y se invirtió la columna cervical"."La ART me cubrió la primera semana, actualmente no me está dando la medicación, se pidió nuevamente porque el dolor es muy fuerte en los nervios internos. Mi doctor también pidió consulta psiquiátrica", mencionó.Mencionó que tras el hecho violento, "tocó el timbre, fuimos al recreo, yo me dirigí a biblioteca donde le conté a la bibliotecaria y a mi maestra paralela, lo que había pasado. Hablamos a los directivos y mi paralela me acompañó a la clínica".Fue dentro del aula, resaltó la docente.La docente dijo que "nadie se acercó" a pedirle disculpas. También desconoce "qué pasó con el alumno".Esta docente es suplente y desempeña esta tarea en esa institución, "hasta el 26 de junio". Manifestó su preocupación por que luego de esa fecha "pierdo todos mis derechos", ya que la ART no le cubrirá el tratamiento que deberá realizar. "Como soy suplente no tengo derecho a nada", aseveró.Al ser consultada, aseguró que la directora se comunicó con ella, tras el hecho.Asimismo dijo que para poder solventar los gastos de la medicación que no le cubre la ART, vende "ropa usada para poder comprarlos". Elonce.com.