Tucumán marchó para pedir la aparición con vida de Daiana Garnica

Horas después de que encontraran un aro de acero quirúrgico en el horno ladrillero donde trabaja el principal sospechoso, se realizó una marcha hasta la casa de gobierno en Tucumán para exigir justicia por Daiana Garnica, de 17 años, la adolescente que está desaparecida hace 10 días de la localidad de Alderetes.



La multitud se congregó en el centro de la capital tucumana, frente a Casa de Gobierno, bajo la consigna "ni una menos, viva la queremos".



"La familia pide la aparición con vida, tienen como indicio el celular. No hay nada concreto. Estamos escuchando a los padres, Ramón y Susana. En Daiana nos vemos reflejadas las mujeres", señaló a Cadena 3 una manifestante.



En ese sentido, marcó que "el Estado debe garantizar un marco de protección en la provincia" y aseguró que por eso "es responsable". "La Justicia es lenta, y no va al ritmo de lo que necesita la familia", sostuvo la mujer.





En las últimas horas se hizo un nuevo rastrillaje en el lugar donde trabaja Darío Suárez, de 40 años, uno de los 12 detenidos por la causa. El fiscal Claudio Bonari ya caratuló el caso como privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio, sin embargo todavía no hay un solo rastro de la adolescente.



La familia de Daiana y del principal sospechoso se conocían desde hacía cinco años. Antes de desaparecer, Suárez le había enviado un mensaje de texto para que lo acompañe a comprar un regalo para su mamá. "Escuchame hermanita, chiquita, esto no lo tiene que saber nadie. Es una sorpresa para mi vieja por eso te digo. Inventale cualquier cosa a tu mamá así salimos un ratito. No quiero que me falles", decía el texto del hombre.