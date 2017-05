Marcha por la aparición de joven: Creen que "se la llevaron contra su voluntad"

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Mercedes Itatí Chagas, de 27 años, desapareció de la ciudad de Concordia el viernes y actualmente no se sabe nada sobre su paradero. La joven tiene dos hijos pequeños y está casada. Para exigir su aparición, familiares y amigos realizaron una marcha por las calles de la ciudad y terminaron protestando frente a Jefatura.



Luis Eduardo Ledesma, marido, contó a Elonce TV que "pido que aparezca físicamente mi señora. Tenemos esperanzas de que aparezca. La información que tenemos es que está en Buenos Aires en una fábrica textil ilegal. Ella se fue engañada por una persona, Carolina Acosta, y de a poco le fue sacando el celular, el facebook, el whatsapp".



En ese sentido, explicó que "le ofrecieron un trabajo para que esté tranquila y se despeje allá, para luego volver y trabajar con los hijos. Primero me pude comunicar con ella y dijo que estaba bien, pero esa persona está constantemente a su lado presionándola. La última vez que hablamos, llorando, me dijo que extrañaba a los gurises, que quería venir, que no valió la pena lo de irse".



Ahora, esperan que se realice un operativo en la provincia de Buenos Aires para localizarla y traerla nuevamente a Concordia.



"No me voy a quedar en el molde. Teníamos horas y horas de charlas, tomábamos mate, cerveza, y nos poníamos a hablar. Tuvo amarguras pero nunca nos íbamos enojados a la cama. Siempre estuvimos unidos. Ahora estoy aislado, no sé qué hacer", agregó su marido.



Por su parte, el jefe de la Policía de Concordia, Marcelo Den Dauw, indicó a Elonce TV que "hay indicios de que está posiblemente en compañía de otra chica. Este martes localizamos a una hermana que vive en zona de Congreso y dijo que Carolina estaba en cercanías a Lomas de Zamora. Efectivos de aquella jurisdicción nos dicen que tienen localizado el domicilio pero no a la joven".



Y finalizó: "Todos quieren que aparezca sana y salva, se supone que se fue por propia voluntad pero cuando sea encontrada dará su versión de los hechos. Si manifiesta que no quiere regresar la situación es complicada porque ella es mayor de edad". Elonce.com