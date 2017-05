Buscan a Mercedes: Creen que desapareció "por un problema familiar"

Mercedes Itatí Chagas, de 27 años, es buscada desde el pasado viernes. En sede policial, tanto su esposo como su hermano han efectuado exposiciones, solicitando su paradero. Existen muchas versiones al respecto.



"Solamente hay versiones", comenzó comentando a Diario Río Uruguay, Marcelino Chagas, hermano de la joven desaparecida.



En contacto con Diario Río Uruguay, recordó que "al principio se decía que estaba en Colón, pero ahora desde la comisaría me dicen que supuestamente querían viajar a Buenos Aires". El uso del plural se explica ya que, desde la Jefatura Departamental de Policía, informaron que podría encontrarse con una amiga, de 30 años, la cual también vivía cerca de su casa, en la zona sur de Concordia.



Versiones



Según fuentes policiales, ambas mujeres se habrían ausentado en forma voluntaria de sus domicilios. En ese sentido, Marcelino descree de esa versión, aduciendo que "ahora dicen que, como se fue con esta chica, ella está saliendo con esa chica: se dicen muchas cosas que no son ciertas".



El hombre detalló que el último contacto con su hermana fue el pasado viernes. "Lo único que me remarcó es que tenía inconvenientes con el marido y nada más", agregó.



Su visión de las cosas apunta a que todo fue producto de "un problema en la familia", aunque afirmó desconocer los motivos en concreto. Por último, enfatizó que su hermana "no salía sin sus hijos ni 5 minutos".



Marcha en busca de Mercedes



Los familiares de Mercedes convocaron por varias redes sociales a una marcha para pedir por la aparición de la mujer.