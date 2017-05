Polémica por docente que publicó examen de inglés de una alumna en Facebook

"No dejan de sorprenderme", escribió junto a la foto del examen la maestra de inglés que dicta clases en una escuela de Banfield. La imagen se viralizó y la alumna, se enteró de la noticia porque los compañeros le compartieron la imagen. "Los chicos le mandaron capturas de pantalla riéndose algunos y, apoyándola otros", contó Angélica, la mamá de la chica, que para protegerla no dará el nombre de la menor.



La profesora de inglés había tomado examen a sus alumnos y al corregir se encontró con que una chica había respondido algunas de las preguntas en castellano. A las horas decidió subir una foto de la prueba a su cuenta de Facebook. De inmediato, los amigos de la docente comenzaron a reírse de lo sucedido y así lo dejaron demostrado a través de los comentarios publicados donde, entre otras cosas, escribieron: "Creo que ni en castellano aprueba jajaja".



Angélica, la mamá de la adolescente, la denunció en la institución y la acusa por hacerle bullying a su hija. "La prueba es algo que es privado del curso, que no se tiene que compartir en las redes sociales y que si hay que corregirla, debe quedar dentro del ámbito del aula", señaló.



La chica de 16 años está en cuarto año en la Escuela Normal Antonio Mentruyt ( Enam) de Banfield. El examen lo dio el viernes y Angélica quiere que ningún chico vuelva a vivir esta situación. "Mi nena está avergonzada porque la cargan. Nunca tuvimos ningún problema con el colegio, pero me da bronca que esta docente no respete a uno de mis hijos. No hay derecho que esta mujer venga a lastimarla", se quejó la mamá.



Cuando Angélica vio el posteo trató de comunicarse con la profesora por Facebook, pero la docente la bloqueó, por eso, ella decidió además de hacer la denuncia en la escuela, hacer una movida en los medios. "Hice la denuncia y en la escuela me dijeron que la relevaron. Vinieron del Consejo de Educación y ahora no va a tener más contacto con mi nena", contó.