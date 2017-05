El crimen de Gisela sin culpables: "Es una sentencia errónea", dijo Goyeneche

Sociedad Indignación entre familiares de Gisela López por la absolución de los acusados

Luego del fallo que absolvió a todos los acusados del crimen de Gisela López, la procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, habló cony acusó al Tribunal de hacer "un análisis incorrecto de la prueba"., que el tribunal ha hecho un análisis de la prueba incorrecto en el sentido de que en la forma en la que se ha ido atomizando el análisis probatorio, particularizando cada una de las cuestiones que se presentaron como un todo, hacen que de esa manera no se llegue nunca a un convencimiento", afirmó.En tal sentido, explicó que en el caso de Gisela López, como en muchos otros, "es muy factible que no se tenga prueba directa, sino testigos que ven solamente una parcela del hecho o que oyen una parte del hecho; pero, expresó Goyeneche. Por este motivo, adelantó que se interpondrá un recurso de casación, "esperando que en otra instancia se vuelva a abrir esta discusión y se anule esta sentencia para realizar nuevamente el debate"."Gisela padeció un hecho que no lo cometió una única persona, es un hecho de varias personas y pensamos que algunas de esas personas son estos tres, pero no son los únicos y por eso la investigación está abierta", aclaró.Tras insistir en su crítica hacia la "atomización de la prueba" que hizo el tribunal integrado por José María Chemez, Cristina Van Dembrouck y Ricardo Bonazzola, Goyeneche reafirmó que se hizo "la reconstrucción más posible" de lo que pasó esa noche con Gisela. Y agregó: "obviamente no tenemos cámaras en todos lados ni somos Dios para afirmar certezas absolutas, pero. El problema es que no hay buenas razones para decirlo, al menos esa es nuestra postura. Creemos que éstas tres personas son los autores, y que la falta de convicción aparece porque los argumentos en contra son muy poco sólidos"."Lo que se lleva a juicio, es un caso donde la prueba, fundamentalmente es indiciaria, por las características de los hechos, chicas desaparecidas que aparecen días después y donde no hay testigos presenciales. El caso se construye de manera sólida a través de prueba indiciaria, el desafío es que los tribunales entiendan que esto es así e interpreten esa prueba de la manera contextual que nosotros proponemos", dijo finalmente la procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal.