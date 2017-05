Al menos 10 millones de personas padecen hipertensión pero no todos lo saben

En la Argentina al menos 10 millones de personas padecen hipertensión arterial, aunque no todos lo saben, según se informó al conmemorarse mañana el día mundial de la enfermedad.Además, según los resultados del estudio Renata II que se presentaron en el 42° Congreso Argentino de Cardiología, menos del 25% de los pacientes tratados tienen la presión controlada."En la Argentina, de acuerdo al Registro Nacional de Hipertensión Arterial (Renata II), alrededor del 36% de los adultos tienen hipertensión arterial y sólo la mitad sabe que la padece. De los que saben que son hipertensos, sólo el 48% esta tratado y de los tratados sólo el 24,3% está bien controlado", comentó Alberto Villamil, jefe de Hipertensión Arterial del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA).Villamil destacó que "la prevalencia de esta enfermedad es significativamente mayor en hombres y la misma tendencia se da en los hipertensos no diagnosticados, en este caso más del 47% son hombres y fundamentalmente jóvenes"."Es fundamental el tratamiento y seguimiento personalizado del paciente para lograr controlar la presión. En los últimos 30 años de la mano de nuevas metodologías de estudios y medicamentos esto es posible. En nuestro caso, cerca del 50% de los pacientes consiguen controlar su presión" agregó el especialista.La población que aún no controla su presión arterial está constituida por tres grupos principales: los que desconocen que padecen hipertensión arterial, los que se saben hipertensos pero no reciben tratamiento y los que a pesar de recibir tratamiento antihipertensivo no logran controlar su presión arterial."Existe aún un grupo grande de pacientes que no saben que tienen hipertensión arterial a quienes debemos llegar. También hay una porción de pacientes que sabe de su enfermedad pero no se trata", indicó Villamil.La hipertensión arterial es una enfermedad crónica altamente prevalente, y poco controlada en nuestro país, que puede afectar notablemente la salud del paciente si no es tratada y controlada periódicamente. De ahí la importancia de generar conciencia en la comunidad para que controlen su presión arterial."La hipertensión arterial es una enfermedad que se da en aquellas personas que tienen los valores presión arterial por encima de 140 - 90 mm Hg, o 14 - 9, de manera sostenida en el tiempo", comentó la cardióloga Judith Zilberman, especialista en hipertensión arterial del ICBA y Presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA).Zilberman señaló que "el incremento de las cifras de presión arterial es algo que sucede habitualmente frente a diversas situaciones fisiológicas como hacer ejercicio (andar en bicicleta, correr) o ante algún dolor o esfuerzo"."Cuando hacemos actividad física, por ejemplo, la presión sube pero rápidamente baja. Esto sucede porque el organismo tiene mecanismos regulatorios que hacen que los valores vuelvan a los parámetros normales. Cuando estos mecanismos no responden y la presión se mantiene alta, ahí es cuando el profesional médico debe estudiar detenidamente las causas para diagnosticar la enfermedad e indicar un tratamiento adecuado según las necesidades de cada paciente", señaló la cardióloga.Si bien las causas que provocan la hipertensión arterial son varias, la carga genética es un factor muy importante.Por eso, las personas con uno o ambos padres hipertensos, o con abuelos que desarrollaron hipertensión, deben controlarse frecuentemente la presión arterial.Si bien la hipertensión cuando su causa es genética no puede prevenirse, puede demorarse."No es lo mismo que la enfermedad se presente a los 30 que a los 60 años, es importante retrasar la aparición de la enfermedad" indicó la especialista.En todos los pacientes los hábitos de vida saludable ayudan a controlar la presión y los factores de riesgo cardiovascular.En tal sentido es recomendable llevar una dieta hiposódica, estimular la actividad física, evitar cuanto sea posible el sedentarismo, obesidad, el tabaquismo y reducir la ingesta de alcohol.Es primordial conocer las causas de la enfermedad e indicar el correcto tratamiento para cada paciente."Los pacientes hipertensos en su mayoría deberán permanecer medicados toda la vida. El tratamiento farmacológico, junto a cambios de hábitos de estilo de vida ayudará a controlar la presión arterial y evitará complicaciones mayores que pueden provocar la enfermedad hipertensiva" agrega la especialista. (NA).-