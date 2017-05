"Dame la moto o te mato": Desgarrador relato de joven víctima de violento robo

Cintia Marisol Piutrín recibió el alta médica del hospital de Concordia, donde estuvo internada por una herida de bala en el rostro durante un intento de robo de su moto."Dame la moto o te mato", fue el desgarrador relato de la joven al revivir el violento episodio registrado a principio de mes en barrio San Pantaleón, en Concordia.Piutrín reconoció que al principio no me dio cuenta que era un balazo. "Pensé que era un culatazo", comentó aRespecto de los agresores, según le informó el fiscal "están identificados pero no pasó nada".La joven comentó que está sin trabajo pero se había presentado para ser agente de Tránsito y prestar servicio ante la Municipalidad de Concordia y quedó entre las diez elegidas para la tarea.

Cintia Marisol Piutrín, la joven a quien intentaron asaltar, circulaba con una amiga en su moto por calle Diamante y dos chicos se les acercaron y pidieron que les entreguen el rodado. Ella se resistió y uno de ellos le pegó un tiro en la cara. Ocurrió en barrio San Pantaleón, de Concordia.El proyectil ingresó cerca del ojo derecho, hizo un recorrido interno y terminó alojado en la parte posterior de su cabeza.Tras una compleja intervención quirúrgica, la bala fue extraída y afortunadamente, la joven no perdió la visión de ese ojo.