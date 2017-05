"Las mujeres salimos a la calle con miedo", dijo joven que denunció a taxista

La joven que denunció acoso sexual callejero en la ciudad de Buenos Aires y llegó a la primera audiencia de mediación explicó por qué hizo la denuncia.



El lunes 20 de marzo, Lucía Cabrera caminaba por la avenida Lacroze, cerca de Chacarita, cuando se dio cuenta de que un taxista la estaba siguiendo, haciéndole gestos y pidiéndole el número de teléfono. "Al principio lo ignoré, me dio miedo que me estuviera siguiendo, ya me venía siguiendo hacía unas cuadras", contó.



En diálogo con el canal TN, Cabrera detalló qué pasó después. "En general trato de explicar por qué está mal el acoso callejero, por qué nos genera mucho miedo la situación de violencia que sufrimos las mujeres todos los días, que salimos a la calle con mucho miedo. Me estaba por acercar a explicarle todo esto y me encuentro con un policía en el medio, en el camino, y directamente le dije al policía y detuvo al chofer. Lo hizo bajarse del taxi y le pidió la documentación", relató.



"El policía estuvo muy bien, lo que no estuvo bien es que nadie conocía la ley. No hubo capacitación. Estuvieron a punto de archivar la causa pero por suerte me contacté con una abogada que viene trabajando en el tema y dieron lugar a la investigación", agregó.



La ley a la que hizo referencia Cabrera es la ley 5742 o ley de prevención del acoso sexual en espacios públicos, aprobada en la Legislatura porteña el 7 de diciembre de 2016, publicada en el Boletín Oficial el 25 de enero de 2017 y vigente desde entonces.



"El taxista al principio no [mostró arrepentimiento]. Dijo como que no hizo nada en realidad, que no hizo nada malo. Después de explicarle qué significaba el acoso callejero entendió que estaba mal y me pidió perdón", reveló la joven.



Consultada sobre qué espera de la mediación, Cabrera contestó: "Lo único que quiero es que esto deje de pasar, que deje de suceder". También consideró que el acoso callejero "es la parte más invisibilizada de la violencia machista".



"Yo le dije: «Me estás persiguiendo por la calle y no sé quién sos, no sé si sos un violador o femicida. Y yo lamentablemente tengo miedo de tu actitud»", contó.



La audiencia de mediación es hoy a las 11. "Me parece importante poder llegar a un acuerdo en el que el taxista tenga que hacer un curso formativo en cuestiones de género, justamente para concientizar sobre todo esto", aseguró.

Fuente: La Nación