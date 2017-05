El jueves se define si va a juicio la denuncia por la escuela fumigada

Para este jueves a las 9 está convocada por segunda vez la audiencia de remisión a juicio de la causa iniciada a raíz de la fumigación que afectó a alumnos y docentes de la escuela 44 "República Argentina" de Santa Anita (departamento Uruguay) en diciembre de 2014. El 11 de abril se suspendió porque uno de los imputados adujo razones de salud para no asistir. "Ya hemos dado pasos que van a sentar un precedente", dijo a AIM Mariela Leiva, denunciante y directora del establecimiento.



Inicialmente, la audiencia iba a realizarse el 11 de abril pero uno de los imputados -hay tres en total- presentó un certificado por enfermedad, afirmando que se encontraba imposibilitado de asistir a la audiencia, que se reprogramó para el 18 de mayo.



"Al llegar a esta instancia, con una denuncia por una fumigación realizada en Entre Ríos y que esté en este estado, donde la fiscal (Melisa Ríos) considera que tiene las pruebas necesarias para que se eleve a juicio, ya hemos dado pasos que van a sentar un precedente", resaltó la docente Mariela Leiva, directora de la escuela, denunciante e integrante de la campaña Paren de fumigar las escuelas.



"Ojalá se eleve a juicio, pero si no ocurriera y los imputados piden una probation sería un reconocimiento de que no están tan limpios como aseguran estar", consideró.