Realizan la primera mediación por acoso sexual callejero

Este martes comenzará la primera de mediación por acoso sexual callejero en la Ciudad de Buenos Aires. La denunciante es una joven que declaró que un taxista la persiguió varias cuadras en el barrio porteño de Chacarita. El objetivo de la audiencia es que el supuesto agresor realice cursos y reflexione sobre sus actos".





"El lunes 20 de marzo, fui víctima, una vez más, de acoso callejero. Pero esta vez, ya indignada con la situación y con un poco de miedo, ya que el agresor me estaba persiguiendo con su taxi, me encontré con un oficial de la Policía Federal en el camino y decidí informarle la situación que estaba sufriendo", cuenta Lucía Cabrera, una estudiante de Educación Física de 25 años a través de un comunicado.



"Salí de la comisaría, con mi Certificado de Denuncia por Acoso Sexual Callejero en mano, bastante emocionada, porque no creo que este tipo vuelva a acosar a ninguna mujer, que en definitiva, era lo que yo buscaba con todo esto. Y aunque el mundo no había cambiado por un caso denunciado, no es menor saber que existe una Ley que sanciona el Acoso Sexual Callejero, y que podemos denunciar este tipo de situaciones que lamentablemente sufrimos las mujeres desde muy temprana edad", continuó Lucía en su misiva.



La ley Nº 5742 fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad en enero de 2017. Sentencia que cuando el acoso sexual callejero que afecte la dignidad y el derecho a la integridad física o moral de las personas será penado con multas de hasta 1000 pesos.



La iniciativa tiene por objetivo "prevenir y sancionar el acoso sexual, producido en espacios públicos o de acceso público, en los que se hostigue, maltrate o intimide y que afecten en general la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la integridad física o moral de personas basados en su condición de género, identidad y orientación sexual".