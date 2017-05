Embarazada fue golpeada, arrastrada y desfigurada por su ex novio

Carla Ameri es una joven de 25 años que sufre violencia de género. Su pareja la golpeó en varias ocasiones estando embarazada y pide ayuda para que no termine con su vida y la de su bebé.



La joven es hermana de Nestor Ameri, vocalista de Jambao y también es cantante. En una entrevista para el programa "La Trade" de C5N, Carla aseguró que su pareja, Jhonatan Daniel Márquez, con quien lleva dos años de relación, la agrede constantemente. "En un principio no era agresivo, luego empezó con los empujones, patadas, piñas y cuando yo quería hacer las denuncias él me convencía y decía que yo era la culpable de que me golpeara, me humillaba como mujer por mi profesión porque soy cantante", dijo la víctima.



"Me pegó desde el primer mes de embarazo una vez cuando volvimos de un asado y mis suegros se quedaron mirando cómo me pateaba en el piso, lo único que hicieron fue agarrar y meterme en un remis y enviarme a mi casa", relató Carla y agregó: "La familia es cómplice".



Carla aseguró que como muchas otras mujeres que sufren de violencia doméstica, siempre trató de ocultarle a su familia lo que estaba pasando y terminaba volviendo con su pareja, al punto de querer formar una familia con él. "Me humilló de todas las formas posibles. Estoy pasando un momento terrible. Yo está situación la oculté siempre", manifestó.



La última vez que Carla fue agredida por su novio recibió una brutal golpiza en donde también participó su suegra. "Yo fue a buscar un dinero y cuando bajo del remis empezamos a discutir y sale la madre y me empiezan a pegar los dos patadas en la cabeza y en la panza", señaló.



Ante esta situación la joven sentenció: "Este tipo si no me mató a mi va a matar a otra, es un asesino en potencia", dijo desesperada durante la entrevista por C5N. Y agregó: "Es un psicópata y un enfermo".