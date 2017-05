Vigilia por Gisela: "en busca de Justicia", esperan la sentencia del tribunal

Familiares de Gisela López, vecinos de su localidad, la asociación civil Red de Alerta de Entre Ríos e integrantes de otras organizaciones sociales aguardan frente a los Tribunales de Paraná, desde la noche de este lunes, a la espera del adelanto de sentencia de la causa que investiga el crimen de la joven de Santa Elena.



Colocaron velas y exhiben el pedido de justicia, a la espera del veredicto, que se dará desde las 8:30 de este martes.



Elonce TV dialogó con Gabriel, hermano de la joven asesinada, quien aseguró: "La familia y todo un pueblo, está a la espera de la sentencia, y expectante para que se haga justicia por Gisela. Lo hacemos por ella y por toda la gente que nos hizo el aguante".



Destacó el acompañamiento "en esta lucha" de diversas organizaciones.



Estimó que esperan "una condena ejemplar; si son ellos los responsables, que la justicia actúe".



Ante la consulta de Elonce TV, Gabriel López mencionó que "no conocían" a los imputados. "Nunca tuvimos trato con ellos, sí sabíamos que rondaban la zona. Mi mamá, una vez fue y les compró barro para hacer un horno, pero no quedó ni un hola ni un chau", mencionó.



Asimismo reconoció que "en Santa Elena ha habido muchos casos que han quedado impune, el pueblo tiene miedo, están con bronca, porque no quieren que en este caso suceda lo mismo, pero a su vez están con la esperanza de que se haga justicia por Gisela".



La madre de Gisela no está presente en la vigilia: "No quisimos que esté hoy, para que mañana esté tranquila; tendremos que revolver todo, recordar todo lo que vivimos, está siendo muy duro. Quiero que ella esté fuerte como lo ha estado hasta el día de hoy".



Por el crimen de la joven de 19 años que desapareció el 22 de abril de 2016 y fue hallada asesinada el 10 de mayo del año pasado en El Bajo, están imputados como autores materiales Matías Vega, Mario y Elvio Saucedo. Rocío Altamirano fue "absuelta de responsabilidades" por ser considerada víctima de violencia de género por la fiscalía. Elonce.com.