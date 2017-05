ANSES seguirá abonando subsidio al gas a personas de bajos recursos

Los usuarios de bajos recursos que residan en zonas sin servicio de gas natural seguirán recibiendo el subsidio por parte de la ANSES en forma automática, a través del Programa Hogar, con pagos por adelantado cada mes.El beneficio llega a todos los usuarios que perciben hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, es decir 16.120 pesos, y hasta tres SMVM (24.180 pesos) para hogares con familiar con discapacidad, que también incluyen a las viviendas de uso social y comunitario, que residen en zonas sin servicio de gas natural por redes o no se encuentran conectados a la red de distribución domiciliaria de gas.La cantidad de garrafas y el monto de cada una varían en función de la cantidad de miembros del hogar, la ubicación geográfica de residencia de las familias y la época del año, estableciéndose una cantidad adicional para los meses de invierno (abril a septiembre). Para mayor información e inscripción, los interesados pueden llamar al 0800-666-46427.Además, y en función de los ingresos de la persona, así como su conexión o no a la red de gas natural, se realizará el control de derecho y posteriormente se depositará automáticamente y sin necesidad de realizar ningún trámite todos los meses en su cuenta bancaria el monto correspondiente al subsidio. Esta situación comprende a la gran mayoría de los titulares de derecho del organismo previsional.Si la persona recibe otra prestación de la ANSES se le depositará el monto del subsidio en la cuenta bancaria o boca del Correo Argentino en la que cobra habitualmente.Si el titular no cobra otra prestación de la ANSES y no tiene acreditada una cuenta bancaria se le creará una o se le asignará una boca de pago del Correo Argentino o de Efectivo Sí automáticamente.Si el beneficiario no cobra el subsidio automáticamente puede tramitarlo desde la web: deberá completar el formulario en Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social. Dicho beneficio se otorgará de manera inmediata y los pagos se realizarán a lo largo del mes.También puede descargar el formulario desde la web del Programa HOGAR, www.programahogar.gob.ar ; ANSES, www.anses.gob.ar/programahogar; o ENARGAS, www.enargas.gob.ar . Posteriormente, se presenta de manera personal en cualquier oficina de la ANSES o de ENARGAS.