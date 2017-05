El desborde de una laguna podría dejar a varios pueblos bajo el agua

La preocupación se siente en varios pueblos de la pampa húmeda debido a que la laguna La Picasa está a 40 centímetros del desborde total. Eso significa que varias localidades de Santa Fe y Buenos Aires podrían desaparecer bajo el agua.La laguna La Picasa es compartida por Santa Fe y Buenos Aires.

El expresidente del Comité de Cuenca Laguna La Picasa, Roberto Ravera Ruffa, dijo que el pronóstico es desalentador. Advirtió que si no se toman medidas urgentes y continúan las mismas condiciones la situación será grave."Si el clima sigue mal como hasta ahora y las autoridades aletargadas, es altamente probable que La Picasa reviente en 30 a 45 días y unos cuantos pueblos queden bajo varios metros de agua. Cristophersen, San Gregorio, Iriarte, La Elvira, Alberdi, Vedia, Teodelina y Junín, e incalculables cientos de miles de hectáreas quedarán inutilizadas no sabemos por cuánto tiempo", dijo Ravera, según difundió La Capital.La ruta 7, que cruza el país de oeste a este y llega hasta Chile, se encuentra con 40 centímetros de agua sobre su superficie en un tramo de su recorrido por la provincia de Santa Fe. Por eso tuvieron que hacer una especie de "by pass" de varios kilómetros para poder retomarla.El agua ya afecta a la localidad santafesina de Aarón Castellanos. Pobladores junto a los productores decidieron tapar el canal ecológico y de esta manera lograron frenar el ingreso del agua al pueblo.Un informe de la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe (Aprusfé) también advirtió sobre la situación. "La cuenca en general se encuentra muy cargada, lo que permitirá que en los próximos días continúe el crecimiento de la laguna. Sólo nos resta esperar que las autoridades despierten y se tomen las medidas necesarias para evitar males mayores, y después, rezar y pedir a Dios que nos ayude", sostiene el informe.