El piloto que corrió picadas en la 9 de Julio estará dos años sin manejar

El piloto Alejandro Radetic, acusado de correr picadas por la avenida 9 de Julio, recibiría un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para manejar.El acuerdo en este sentido se dio entre el abogado defensor de Radetic, Rodolfo Baqué, y el fiscal, y ahora falta que sea homologado por el juez.Según Baqué, Radetic reconoció que manejaba, que se equivocó y que estuvo mal.Radetic, de 36 años, había sido detenido el sábado 6 de mayo por orden del juez Pablo Casas, magistrado del juzgado 10 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, acusado de "conducción riesgosa en concurso con daño agravado", delito penado con entre seis meses y siete años de prisión.Las camionetas que intervinieron en la picada, Dodge RAM y Porsche Cayenne, en tanto, fueron secuestradas en dos operativos realizados por la policía porteña en Caballito y Palermo, a raíz de una orden del fiscal Gonzalo Viña. El fiscal general porteño, Luis Cevasco, dijo en declaraciones radialeres que "si se le diera la pena máxima no podría manejar durante seis años, porque es el doble de la pena que se le dé por conducción riesgosa"."Lo que habría que ver es qué deciden las autoridades administrativas sobre darle o no darle el nuevo registro", expresó el jefe del ministerio Público porteño, y dijo que "una inhabilitación perpetua para conducir no está prevista en ninguna norma. Pero son decisiones legislativas".Cevasco manifestó que se trata de "una persona desaprensiva con la vida propia y la de los demás" y afirmó que manejar a la velocidad que lo hizo "es como andar por el medio de la ciudad disparando con una ametralladora al aire".El titular del ministerio Público porteño explicó que la figura penal que enfrenta Radetic es la de "conducción riesgosa, que refiere a quienes corren picadas en la Ciudad o en lugares no autorizados" y sostuvo que "tiene una pena que va de tres meses a tres años de prisión".Asimismo, advirtió que deberá responder "por haber destruido los conos de protección del Metrobus, que son propiedad pública y es un daño calificado, que tiene una pena que va de 6 meses a 4 años de prisión".Cevasco sostuvo que la Ciudad "podría quitarle todos los puntos (del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores) y someterlo de nuevo a los controles", pero reiteró que, en cualquier caso, en algún momento volverá a estar habilitado para conducir.