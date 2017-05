Son diez los detenidos por la desaparición de Daiana: Amenazan a familiares

El misterio sigue rondando en torno a la desaparición de Daiana Garnica, la joven de 17 años de la que no se sabe nada desde el sábado de la semana anterior.Ahora son diez los detenidos por la causa que serán indagados, y podrían llegar a 12, si se entregan dos personas que tienen pedido de detención.Por su parte el personal de la División Homicidios continúa realizando allanamientos y medidas para tratar de dar con algún rastro de la joven.En este marco, se le suman las amenazas que denunciaron los familiares de la adolescente, a través de llamadas que recibieron en sus teléfonos fijos y celulares.La Policía no descarta que los misteriosos llamados puedan estar vinculados a los reiterados pedidos de esclarecimiento por la desaparición de la joven, y en este sentido tratar de ocultar y desviar la atención de lo que sucedió con Daiana, o la posibilidad de que haya sido víctima de una red de trata de personas.Hasta ahora el principal sospechoso es Darío Suárez, quien supuestamente se mensajeó con ella y la habría visto por última vez el día que desapareció.Suárez está imputado por delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio.También trascendió que habría contando con la complicidad de un compañero de trabajo, "Sapo" Pacheco y el jefe de ambos.En cuanto a Pacheco, hay algunos elementos que lo incriminarían, como rastros de sangre en sus uñas, los cuales han sido sometidos a estudios para determinar si son de Daiana.La hermana de Daiana, Celia Garnica dijo a Cadena 3 que aún no hay novedades en la investigación. "Con la Justicia, nos tenemos que conformar con lo que hay", dijo angustiada y señaló que esperan que los detenidos hablen: "Pedimos que se les ablande el corazón, si lo tienen".Por ahora la Justicia ordenó a los efectivos de la Regional Este un nuevo rastrillaje en un cortadero de ladrillos donde trabaja Suárez, como así también un peritaje de los celulares de todos los supuestos implicados.