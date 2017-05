Sigue la "desesperada" búsqueda de una mujer que desapareció hace cinco días

Mercedes Chaga tiene 27 años, dos hijos (una nena de 8 años y un varón de 3) y una familia que la está buscando desde el miércoles 10 de mayo, cuando la vieron por última vez."Se fue ese mediodía a cocinarle a papá, volvió a la casa y el marido a la tarde le preguntó al papá si estuvo mucho tiempo con él y le dijo que no", relató Juan José Chagas, hermano de la joven desaparecida, en diálogo con. Dejó su número de teléfono para cualquier información: (0345) 154-954890.No atiende el celular que llevó consigo así que "no tenemos novedades. Ella se fue el 10 de este mes y hasta el día de hoy no tenemos rastros", confió este lunes por la mañana."Pasan los días y la preocupación es más grande. Por eso pusimos avisos en toda Concordia", explicó.Amplió diciendo que "nos preocupa que se haya ido porque ella no dejaban solos ni 5 minutos a los nenes", dijo y añadió que "los chicos lloran por ella. Son 5 días y se torna cada vez más desesperante".Mercedes Itati Chagas de 27 años, tiene 1,65 de estatura, es morocha, de cabellos largos oscuro, lacios y rubios en las puntas, de ojos marrones, posee una lunar visible en el pecho."Hay rumores que la vieron con otra chica, Carolina Cott. Tampoco de ella hay noticias. Son amigas", reveló y precisó que el esposo de Mercedes realizó un pedido de localización, el viernes; mientras que ellos "como familiares directos" hicieron la denuncia por desaparición ante la Comisaría Primera, este domingo.