El Carnaval de Gualeguaychú ya tiene fecha de inicio para 2018

Después de apostar, por primera vez, a la reducción de la cantidad de noches del espectáculo más convocante de la ciudad, la Comisión Central del Carnaval del País resolvió volver al viejo esquema de diez fechas. Es que las lluvias y el mal clima hicieron del Carnaval 2017 una edición por demás accidentada. Entonces, primero aprobaron el protocolo para contingencias climáticas y ahora resolvieron volver al viejo formato, que se pondrá en marcha a partir del sábado 6 de enero, fecha en que dará comienzo el espectáculo.



El presidente de la comisión y representante del club Juventud Unida, Cristian Lonardi, habló con El Día sobre las novedades y sobre el "descontento" de los clubes por el "incumplimiento de la Municipalidad" sobre una promesa hecha el año pasado.



"Como ya se venía hablando desde que terminamos la última edición, resolvimos volver a las diez noches de carnaval. La medida apunta a tener mayor margen en el caso de tener que suspender, como nos pasó el último verano. Además decidimos que el inicio sea el sábado 6 de diciembre y que en el fin de semana largo se realicen tres noches (sábado, domingo y lunes)", explicó Lonardi y agregó: "quedaría reservado el 3 de marzo en el caso de tener que recuperar alguna noche suspendida y, más adelante, se avaluará la fecha y las condiciones de la elección de la reina".



Además, el directivo de Juventud recordó que ya están disponibles los pliegos licitatorios del concurso abierto para quienes estén interesados en la promoción del carnaval 2018. A los mimos se puede acceder de lunes a viernes, de 9.30 a 12.30, en la oficina de la Estación del Corsódromo.



"Cada uno de los oferentes va a estar en la misma situación. Es abierto a todo el mundo y ninguno tendrá prioridad sobre otro", expresó Lonardi sobre las propuestas que deberán ser presentadas el 12 de junio a las 20 en la sede social del Centro Cultural Sirio Libanés.



El mes pasado la Municipalidad y los representantes de la Comisión del Carnaval dieron una señal de acercamiento después de un año lleno de desencuentros. El intendente Martín Piaggio junto a los dirigentes de los clubes firmó el convenio de colaboración mediante el cual se acordó el trabajo conjunto para la instalación del Museo de Carnaval que está siendo construido en el Parque de la Estación.



La señal de unidad no duró demasiado. Desde la comisión apuntaron al incumplimiento de una promesa por parte del Ejecutivo local y no disimularon el malestar generado por ello.



"Aunque nunca hablamos de montos concretos, desde el Municipio se habían comprometido a hacer un aporte de dinero para los gastos del sonido. Nosotros hicimos la entrega de entradas (a la Municipalidad) que ellos nos pidieron, firmamos el compromiso de acompañarlos al museo y otras iniciativas, y ahora nos encontramos con esta falta de respuestas a esta altura del año", se quejó el presidente de la comisión.



Durante la edición anterior se gastó 1 millón 200 mil pesos en el sonido del espectáculo. Y si bien no se firmó contrato alguno ?el acuerdo fue "de palabra" ? ni se habló de montos concretos, "se comprometieron a ayudarnos con esos gastos y por ahora seguimos sin tener respuestas en ese sentido", concluyó Lonardi.