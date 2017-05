Mamá de la joven desaparecida en Salta: "La incertidumbre me está matando"

La desaparición de Paola, la joven madre de una nena de 2 años, mantiene en vilo a todo Salta.



En una entrevista a El Tribuno, la mamá de Paola Álvarez pidió desesperadamente por la aparición con vida de su hija y manifestó: "La incertidumbre me está matando. Con ella todos los días salimos a buscarla por ahí. Tengo esperanzas de que ella me llame. Hace tres días que no como y hoy los chicos me obligaron a que me siente y desayune sí o sí".



Por el caso, están detenidos Santiago Zambrani, el supuesto ex novio de la joven, y sus padres, Amelia Huergo y Alfredo Zambrani, acusados de encubrimiento.



Durante la semana, efectivos policiales rastrillaron varios domicilios, el río Ancho, y las proximidades del barrio Santa Mónica, donde vivía la joven.

"Cuando habló conmigo, el domingo en la noche, Santiago me dijo que Paola se fue a las 5, pero en la Fiscalía, cuando declaró tras ser detenido, dijo a las 4 y después a las 4.30. Hay muchas contradicciones en todo esto", se quejó.