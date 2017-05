Buscan a Daiana: Su mamá pide al principal sospechoso que diga qué hizo con ella

A una semana de la desaparición de Daiana Garnica, en Tucumán, la familia le pidió al principal detenido que "confiese qué hizo con ella". La Policía también detuvo a la esposa y la madre del hombre.



La chica de 17 años salió de su casa el sábado pasado tras un llamado de su vecino, un hombre de 40 años, que le pidió que lo acompañara a comprar un aire acondicionado. Desde ese momento nada se sabe de la joven y el vecino quedó detenido como principal sospechoso.



Los días transcurridos agravan el panorama y los investigadores manejarían por estas horas dos hipótesis: que la chica haya sido entregada a una red de trata o que haya sido víctima de un femicidio.



Ayer la familia realizó la tercera marcha por el centro de la capital tucumana para pedir que se resuelva de una vez el caso. "Él tiene que ver con la desaparición; no sé si le hizo algo o la entregó a otra persona", afirmó la madre de la adolescente a la agencia Télam.



Tanto la familia de la chica como el principal acusado viven a pocos metros de distancia en el barrio Julio Abraham de la ciudad de Alderetes, en el Gran San Miguel de Tucumán. La Muncipalidad de esa localidad ofrece desde la semana pasada una recompensa a quien pueda aportar algún dato que sirva para encontrar a Daiana.



Los padres de la joven, por su parte, no salen del asombro y la desesperación. Aseguran que el detenido era un vecino muy conocido por ellos, "una persona de total confianza". Unas horas después de que salieran juntos, la familia de Daiana radicó la denuncia en la comisaría local, al no volver a saber nada de la chica. Al día siguiente, el vecino se presentó por propia voluntad en la comisaría y quedó detenido, pero hasta el momento no sumó datos a la investigación.



En las últimas horas se sucedieron los allanamientos. Siguiendo la pista de un vecino que declaró haber visto al acusado quemando algo en la tarde del sábado, la Policía hizo rastrillajes en el fondo de la casa del sospechoso y allí desarmó dos hornos de ladrillo. Retiraron muestras de las cenizas, pero hasta el momento no pudieron confirmar si había entre ellas restos humanos.