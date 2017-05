Cerraron 30 tambos por inundaciones en localidad bonaerense

Las inundaciones en la localidad bonaerense de General Villegas empujaron a más de 30 tambos a cerrar sus puertas y 450 peones se quedaron sin trabajo, informó la Sociedad Rural local.



Así lo informó a Télam el presidente de la Sociedad Rural de General Villegas, Pierre Courreges, quien confirmó que la localidad tiene "el 90 por ciento del territorio afectado con mucha agua y la imposibilidad de sacar las cosechas debido a la falta de caminos".



"Las imágenes satelitales son contundentes, casi toda la superficie de General Villegas se ve azul, que indica zonas con un metro y medio de agua; y donde se ve color verde clarito es en zonas donde hay 20 centímetros de agua y algo de pasto, pero que no son tierras donde se pueda trabajar", detalló Courreges.



El titular de la entidad rural destacó que el agua, que afecta el 90 por ciento de las 725 mil hectáreas del partido bonaerense, "obligó al cierre de más de 30 tambos y a la evacuación de muchos animales, en tanto en la mayoría se detectó que el ganado no ganó kilos".



"Unos 450 trabajadores rurales tuvieron que ser asistidos con subsidios ante la pérdida de sus trabajos", precisó Courreges, quien consideró que General Villegas vive "una crisis social, un empobrecimiento general y la ruptura de la cadena de pagos, ya hay bancos que han rebotado cheques sin fondo".



Courreges agregó que "este año se sembraron sólo 250 mil hectáreas, un 40 por ciento menos que el año pasado, y se podrá cosechar solo en aquellas hectáreas que están ubicadas al sur de la ruta 188, toda la zona norte hay agua retenida".



"La semana próxima nos reuniremos para pedir al gobierno bonaerense que busque una solución para el campo, pensando ya en tratar de concretar la siembra gruesa en la próxima primavera, que busquen alguna manera de lograr un escurrimiento de agua ordenada", remarcó.



Courreges precisó que "hoy General Villegas está encerrado entre dos rutas aguantando el agua".



El dirigente rural expresó que el Gobierno bonaerense tiene fondos para reparar los caminos rurales para el retiro de la producción, no obstante señaló: "hemos planteado a la municipalidad que la reparación la haga el productor y que se descuente de la tasa vial".