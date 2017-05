Familiares esperan aún por juicio: Ofelia Kessel murió hace más de siete años

Pablo Rodríguez, el viudo, a esta altura, 87 meses después, sospecha: "Esto no es casualidad, este señor debe tener alguna relación que no se puede decir, por eso lo protegen tanto, hubo casos que no han sido tan graves como el de mi señora y ya se han juzgado", dijo a UNO.



"El próximo febrero se van a cumplir ocho años, ya desde el año pasado dicen que va a juicio pero no pasa nada. Están esperando que se cumplan los ocho años para que prescriba la causa", dijo Rodríguez, y agregó: "Recién el año pasado se dieron cuenta que era para ir a un tribunal penal y no uno correccional, seis años después".



De todos modos, el hombre aseguró que desea que la Justicia de un mensaje a la sociedad, más que la condena en sí misma: "No quiero tanto la condena, sino que tome conciencia la ciudadanía. Mientras estas personas sigan manejando hay un peligro latente y otros seguirán el mal ejemplo. Yo sé que no voy a recuperar nada, pero no quiero que a otros les pase lo mismo. Quiero que tomen conciencia, porque esto es un desastre", sostuvo el hombre, y finalizó: "Cincuenta años compartí con una persona, en una buena relación y que me la saquen de esa manera no se lo deseo a nadie".



En tanto, durante las decenas de recorridas por los pasillos de Tribunales, "siempre nos dicen que está ahí, que va a salir", asegura la familia de la víctima, pero las promesas no se traducen en una audiencia con fecha y hora.





Dos imputados



El hecho sucedió en avenida Blas Parera y Antonio Crespo en Paraná, el 10 de enero de 2010, a las 14.30, donde el vehículo conducido por Victorio Ríos atropelló a Kessel y se dio a la fuga. La mujer de 68 años falleció a las 17 del mismo día en el hospital San Martín, donde había sido trasladada para ser atendida.



En la causa están imputadas dos personas: por un lado, Ríos por homicidio imprudente calificado, y por otro el acompañante, Sebastián Ismael Suárez, por encubrimiento, ya que luego del choque se dieron a la fuga.



Se trata de una de la causas de Transición, es decir que todavía no han sido resueltas del viejo Código Procesal Penal. Tuvo las dilaciones típicas de aquel tipo de procedimientos (apelaciones, recursos de casación, pedidos de probation, etc), y pasaba mucho tiempo entre una instancia y otra. Pero hace tres años la causa está paralizada y nadie se digna, al menos por respeto a una familia, ponerle fecha al juicio donde se dilucidará la verdad y el grado de responsabilidad del conductor del Fiat 147.