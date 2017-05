Emblema de la solidaridad: Plim-Plim busca este año recolectar 20.000 pañales

, y desde varios meses antes al 8 de diciembre, recorre comercios, plazas, barrios, calles de Paraná, eventos sociales y deportivos, apelando a la solidaridad de los paranaenses."Falta rato para el 8 de diciembre", se decía, aunque "el impulso de la gente y los comerciantes, que ya empezaron a colaborar", lo llevó a comenzar mucho antes que en otras ediciones.Salió el 10 de marzo cone l nuevo objetivo,, y le da el dinero para que compre los pañales. Esto sucede con "un 99 % de la comunidad", afirma.Al mismo tiempo agradeció a los comerciantes que confían en él, "porque yo no podría aspirar al sueño de juntar 20.000 pañales, y cada año ir superando el objetivo del año anterior, si ellos no me darían `trabajo`", expresó."Ellos me pagan, con eso voy a la pañalera, que me hace precio, y entrego el dinero. A cada comerciante le entrego la boleta de lo que compré. La pañalera lo va a entregar el 8 de diciembre", detalló el payaso y mostró su "cuaderno" donde explicita cada una de las tareas que realiza semanalmente. Sólo le faltaba registrar "el día de hoy" que, no lo había hecho ya que al momento de presentarse en Buenas Noches, "venía de trabajar".En el mismo sentido explicó:Además de los comerciantes, la gente colabora con dinero, que el registra meticulosamente. "Yo no les pido dinero, la gente me lo entrega generosamente para el objetivo de todos los años", agregó.

La "sorpresa" que recibió Plim Plim en Buenas Noches

El payaso recibió durante el programa un regalo muy especial: zapatos de payaso. Aseguró que ahora "podrá transitar la calle, de manera distinta. Ya mañana los voy a estrenar, trabajando"."Vamos con el sueño, nuevamente, pasito a pasito. Vamos a llegar a los 20.000", aseguró.

Quién es Plim-Plim, la solidaridad a flor de piel

Su nombre es Juan Ramón Conde, pero todos lo conocen como el payaso Plim-Plim. Nació en San Agustín, un barrio que en aquel momento, cuando él salía en las comparsas disfrazado de payaso, era muy humilde, no había luz ni agua. "A partir de ahí, que uno sabe lo que es la necesidad, me nació esto de ayudar. Después de trabajar tantos años, por más que tenga cosas, siento que puedo hacer algo por los demás, porque sé lo que es la necesidad", contó.La tarea de Plim-Plim consiste en la de repartir volantes para distintos comerciantes. Todos lo hemos visto en la Peatonal San Martín o en la Costanera de la ciudad, bajo el sol, el frío y el calor; los paranaenses le colaboran con unos billetes y el payaso los invierte en pañales."Poder hacer algo por los demás me hace sentir una emoción muy grande. Cuando yo era chico no existía esto; uno se la tenía que arreglar como podía porque todos éramos iguales, nadie tenía prácticamente nada. Lo que más me ayuda es ver cómo la gente colabora conmigo y confía en mí. Si vos das una vez recibís tres veces. Yo he dado una vez y he recibido diez veces", reflexionó.