En un comercio no atienden a quien vista ropas con bandera inglesa

Los dueños de un local habilitado para el cobro de servicios ubicado en el centro de la ciudad de Neuquén decidieron no atender a las personas que lleven la bandera británica impresa o bordada en su ropa.



"Por la reafirmación permanente de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas que fueron, son y serán argentinas, desde el 2 de abril no se atenderán a personas que vistan ropa con banderas británicas", dice un cartel colgado en el frente del local, situado en Carlos Rodríguez.



Carlos, dueño del comercio, contó en declaraciones públicas que se trata de "una campaña copiada de la provincia de Mendoza". "En los locales céntricos de San Rafael es muy popular y con ello trabajan muchos comedores, muchos jardines infantiles, para concientizar también a los niños", dijo.



Hay 649 héroes en Malvinas



"Hay 649 héroes de la patria que no son reconocidos y que lucharon para que la bandera británica no flamee en territorio argentino y nosotros queremos ayudarlos con el recuerdo de esas personas para que tampoco flamee en los cuerpos", explicó el propietario.



Carlos destacó que "la mayoría de las reacciones son de aceptación", y recordó que "tuvimos un caso en que a una persona vino con una remera con la bandera británica, le dijimos que no la podíamos atender y ella nos entendió; se cambió de remera, volvió y pagó el servicio".



Además, el hombre manifestó que "ya tenemos la adhesión de un kiosco en la calle Buenos Aires al 400, que nos pidió un cartel y nosotros se lo acercamos".



"No buscamos discriminar a nadie, sino respetar a nuestros héroes que quedaron en las islas esperando nuestro regreso y a los que caminan al lado nuestro, en cualquier calle. Ellos ofrendaron su vida para que la bandera británica no flamee nunca más en nuestra tierra. Esperamos entienda, comparta y difunda", finaliza el cartel de dicho local.