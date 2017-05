Ante la continuidad de las lluvias, recomiendan precaución a la hora de conducir

Ante las abundantes lluvias caídas durante las últimas horas en diferentes puntos de la provincia, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) solicita y recomienda transitar con precaución sobre rutas, caminos secundarios y terciarios de Entre Ríos. Los departamentos más afectados fueron Gualeguay, Villaguay, Rosario del Tala y La Paz, entre otros. Los caminos de broza y tierra se encuentran muy pesados.



Ante la presencia de lluvias durante su transitabilidad, Vialidad recomienda:



- Moderar la velocidad y no realizar movimientos bruscos con los mandos del vehículo (volante, freno, acelerador).



- Aumentar la distancia de frenado, en mayor proporción cuanta más agua haya sobre el asfalto.



- Evita los charcos (espejos de agua) y aguas en movimiento.



- Mejore la visualización de su automóvil para que otros conductores lo vean.



- Todos los pasajeros deben llevar los cinturones de seguridad abrochados.



- No estacione sobre la banquina, sino sólo en zonas seguras donde la detención no implique un riesgo mayor.



- Mantenga el parabrisas limpio permanentemente.



- Lleve siempre encendidas las luces bajas.



- No sobre pasar en lugares no permitidos.



- Respetar las distancias.



Por otro lado, en el Acceso Norte a Paraná, entre avenida Don Bosco y Blas Parera, se trabaja en la construcción del nuevo puente de altonivel, por lo que se recomiendo a los usuarios de esta vía de comunicación, circular con menor velocidad por dicha zona. Tareas similares se llevan adelante sobre la RNNº 12 en "Las Acacias".



Las diferentes zonales, tras las inclemencias climáticas intensifican las tareas de mantenimiento y limpieza de las distintas maquinarias o equipos de trabajo.



Por último, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó un nuevo alerta por lluvias y tormentas fuertes por lo que se recomienda extremar los cuidados al circular con por rutas y caminos de la provincia.