"No cualquier persona que roba, es un cleptómano", diferenció un psicólogo

A causa de la repercusión que tuvo el caso de la mujer que robó un monedero en una joyería céntrica de Paraná, y que luego mostró su arrepentimiento por el hecho al devolver lo sustraído,consultó al psicólogo paranaense, Sebastián Sigal, respecto a qué es la cleptomanía.por el cual, no podría resistirse a la tentación de llevarse algo que no es propio", explicó el especialista."La cleptomanía es el impulso de robar y de llevarse lo que no es propio", aclaró Sigal al tiempo que diferenció:El especialista advirtió que "hay que tener en cuenta que la persona no lo puede controlar, y el comportamiento tiende a automatizarse y la persona ni siquiera lo registra;Sigal aclaró también que la cleptomanía "no es una cuestión genérica, puede pasar tanto en hombres como en mujeres". Tampoco depende de la edad. "Hay niños que tienen problemas con sus impulsos y a veces esto se puede manifestar, a veces, llevándose cosas que no le son propias, a veces es parte de un juego, y a veces no"."Podrían darse cuenta cuando se llevan cosas que ni siquiera tienen valor, y después se da cuenta de lo que hicieron. Por lo que el arrepentimiento puede ser una señal, pero cuando se automatiza demasiado, parece que ya se naturaliza y no hay arrepentimiento", aclaró el especialista.Para la cleptomanía,"No suele ser una patología de motivo de consulta por la propia persona, primero porque la persona no tiene registro de que están enfermos y segundo, porque el beneficio secundario de sustraer algo, para la persona termina siendo alto", explicó Sigal.Según el psicólogo, "estás personas tampoco tienen demasiado interés en consultar y tratar este tipo de problemática; a veces el entorno lo puede llegar a ver, pero".Finalmente, aclaró que por esta patología, atendió "muy pocos casos, que nunca llegan de manera directa, sino a través del entorno, por la familia y amigos que lo han querido ayudar".