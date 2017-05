El padre de Micaela preocupado: "El juez Rossi puede liberar otro violador"

Siguen la investigación

Se realiza este viernes y mañana (sábado), en la ciudad de Concordia, el Congreso de la Federación Universitaria Tecnológica, que nuclea a todos los centros de estudiantes de las distintas Facultades Regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).En el marco de dicho encuentro, el decano de la Regional Concepción del Uruguay de la UTN, Néstor García y su esposa, Andrea Lescano, fueron invitados para brindar detalles de la Fundación Micaela García "La Negra", creada en homenaje a su hija, la estudiante asesinada en Gualeguay a manos de Sebastián Wagner, un violador serial condenado y dejado en libertad por el juez Carlos Rossi, pese a los informes negativos de los equipos interdisciplinarios que pesaban sobre el sujeto que fue, finalmente atrapado y se encuentra detenido por el brutal crimen.En ese marco,Al ser consultado por el avance de la investigación, el padre de Micaela García, la joven estudiante asesinada el 1º de abril en la ciudad de Gualeguay, afirmó que "con mi señora decidimos mantenernos un poco al margen, sobre todo, por la confianza que tenemos en el fiscal y su desempeño en todo momento", remarcó.Al respecto, "Yuyo" García aclaró que "si bien, tenemos un abogado que trabaja junto al fiscal para esclarecer la situación, tenemos la misma información que tienen los medios.Sin embargo,Asimismo, el padre de la joven asesinada en Gualeguay, cuestionó al sistema que permite que el cuestionado juez siga en funciones. "Ese hecho,", sostuvo García y agregó a".Además, el padre de Micaela cuestionó la decisión del juez de volver a desempeñar sus labores. "Ya que Rossi no tiene la propia voluntadque ocurrió, creo que, de que esté sucediendo de esta manera", resaltó el padre de la joven estudiante asesinada en Gualeguay.Por otra parte, Néstor García dio detalles de su presencia junto a su esposa en el Congreso de la Federación Universitaria Tecnológica que se realiza en Concordia. "Nos invitaron a contar lo que estamos haciendo por cumplir el sueño de Micaela y vinimos a hablarEn referencia a los pasos de la Fundación, "Yuyo" contó que "tenemos un estatuto armado y nos piden que definamos un plan a tres años con el ingreso y el egreso de fondos para demostrar que la Fundación es sustentable", explicó y relató que "somos varios los que conformamos la comisión directiva yEn referencia al trabajo específico de la Fundación Micaela García "La Negra", el padre de la joven explicó que "mientras tanto, informalmente y debido a que la gente está ansiosa de colaborar, empezamos con una colecta de ropa y alimentos no perecederos y pudimos llenar dos habitaciones completas. Después, decidimos parar un poco, porque la gente siguió donando cosas y las instituciones también se sumaron", señaló García a Elonce.com.Además, contó que "por tal motivo, pedimos a la Municipalidad de Concepción del Uruguay, un depósito para ubicar las cosas"."Si bien, la idea central de la Fundación no es esa, queríamos