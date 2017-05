Una acción para destacar: Colectivero paranaense frustró robo a una niña

La actitud comprometida de un colectivero evitó que a una niña de 12 años le sustrajeran su teléfono cuando regresaba de la escuela. La madre de la chica, Miriam Franco, destacó el accionar del trabajador del volante.Relató aque su hija "el martes a las 12.15 volvía de la escuela. Cuando estaba por bajar se dio cuenta que le faltaba el celular. Empezó a fijarse por todos lados y no encontró.y dijo que nadie bajaba no subía hasta el que el teléfono no apareciera. Mientras una mujer contenía a mi hija, todos empezaron a buscar".A todo esto, "un chico lo encontró debajo de un asiento donde ella ya lo había buscado dos o tres veces.", enfatizó."Mi hija llegó a casa con un ataque de nervios, lo único que hizo fue abrazarme y me contó que mientras todo sucedía arriba del coche no podía respirar. Cuando me relató todo, llorábamos las dos juntas, abrazándonos", expresó.Miriam sostuvo que evidentemente el habían robado el aparato, puesto que su hija "cuando sale de la escuela le activa el volumen y cuando lo encontraron estaba con vibrador, por lo que es cuestión que alguien se lo quiso llevar".Asimismo, admitió que se enteraron de quien fue, pero le restó importancia a eso, puesto que quiso poner de relieve la actitud del chofer y de la mujer que estuvo asistiéndola. ". En el caso de los colectiveros, siempre hay reclamos de que manejan mal, y en algunos casos es verdad, pero este fue muy bueno y".Además, comentó que la hija empezó a usar el celular para ir a la escuela a partir de este año, para estar comunicada con la familia, "por el miedo de la calle, con todo lo que está pasando".", reflexionó finalmente.