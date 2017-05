Desesperado por dinero, decidió ofrecer su riñón por facebook

Si bien el fenómeno de vender un órgano humano en Internet no es nuevo, cada vez que aparece un anuncio de ese tipo genera sorpresa, bronca, indignación y dudas. Esta vez, un sanjuanino recurrió a las redes sociales para ofrecer su órgano y generó todo tipo de comentarios.Tiene 42 años y según él, atraviesa uno de sus peores momentos por eso decidió salir a vender un riñón para conseguir dinero. A través de un grupo de compra y venta en Facebook, el sanjuanino realizó la particular "oferta" que disparó el debate."Vendo un riñón no es chiste y con mucho respeto lo hago. Sé que hay gente que lo necesita y yo el dinero", escribió el hombre. Tras su mensaje se sucedieron decenas de comentarios, algunos con tono de crítica y chiste y otros como consejo, a lo que él respondió."Te juro no tengo más opciones", "tengo 42 años no es fácil pero mi situación es otra", "lo hago por necesidad y sí se puede hacer, a lo mejor a vos la vida te sonrió de otra forma", fueron algunos de los mensajes que contestó el hombre siempre subrayando que el dinero lo necesita y "no es ilegal ya que sí puedo ser donante vivo".