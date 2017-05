Salvó a su dueño de un derrumbe y murió aplastada

Guillermo vive en un departamento ubicado en la esquina de Gurruchaga y Guatemala, en el barrio porteño de Palermo. Al lado de su departamento hay un edificio en obra, que él denunció por irregularidades. Hoy, la obra generó un derrumbe en la medianera con el departamento de Guillermo. Le destrozó parte de la casa. Y le mató a su perrita, Gala, de cinco meses.



"Gala me despierta todos los días temprano, como hoy a la madrugada. Se sube a la cama. Hoy vi que ella salió al patio porque había una rajadura de la que caía polvillo. Ella ladraba y se asustaba. Yo salí para ver qué pasaba, y cuando me metí de nuevo se vino todo abajo y me hizo pelota la casa. Y a ella la aplastó", contó Guillermo a TN.



"Me salvó la perra", agregó. "La voy a extrañar una barbaridad, no sé qué voy a hacer ahora sin ella".



Guillermo dijo que hoy, cuando fue a reclamarles, los trabajadores de la obra aceptaron su responsabilidad en el derrumbe. Según dijo, la construcción fue inspeccionada por el Gobierno de la Ciudad el 5 de mayo y estaba habilitada. Ahora quedó clausurada.