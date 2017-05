Asaltan a la esposa de un juez y le atraviesan la mano con un destornillador

Foto: (Ilustrativa).-

La esposa de un juez de la ciudad misionera de Posadas fue asaltada y herida en la mano con un destornillador por "motochorros" que la interceptaron cuando iba a buscar a su hija a un colegio.

El robo fue perpetrado este miércoles aproximadamente a las 11:50, cuando la víctima, esposa del juez de Instrucción 1 de esta capital, Marcelo Alejandro Cardozo, se dirigía a buscar a su hija a un colegio ubicado en inmediaciones de las calles Oberá y Amalia Vera de esta capital.

De acuerdo a la denuncia, la mujer caminaba por dicha intersección cuando se le aproximaron dos desconocidos a bordo de una motocicleta de color negra, de 125 centímetros cúbicos.



Uno de los hombres se bajó del rodado y le exigió que le entregue el teléfono celular, como la mujer no llevaba el aparato ni dinero al momento del hecho, le arrancó una cadena de oro que llevaba en el cuello y un reloj, precisó al diario Primera Edición un vocero del caso.

Al parecer, en esos momentos se produjo un forcejeo entre el "motochorro" y la víctima, por lo que el agresor le tiró un puntazo con un destornillador.

"Le apuntó al pecho", explicaron las fuentes.



Sin embargo y como acto reflejo la víctima atinó a protegerse del ataque con una de sus manos, que terminó atravesada por la afilada punta.

"Ese oportuno movimiento le salvó la vida", agregó.

Tras obtener el botín, el dúo delictivo se dio a la fuga con rumbo desconocido.

La mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió las curaciones médicas del caso. En ese sentido se supo que su vida no corría peligro, aunque debía continuar en observación.



Posteriormente, brindó una descripción de los agresores a los investigadores. Uno de ellos tenía casco colocado, mientras que su cómplice en todo momento estuvo a cara descubierta.

Según la denuncia, uno era de contextura robusta y ambos vestían jeans con zapatillas.

De inmediato se dio aviso a la comisaría jurisdiccional, que montó un amplio operativo en la zona y que hasta el momento no había dado resultados positivos.



En el caso interviene el magistrado Carlos Giménez, titular del Juzgado de Instrucción 7 de Posadas.

Este hecho fue perpetrado apenas cinco días después de que dos motochorros protagonizaran un raid delictivo en la capital provincial en el que asaltaron a tres personas y lesionaron gravemente a una anciana de 76 años, quien sufrió fractura de clavícula.

Por ese episodio que cobró repercusión en virtud de que quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, hay tres detenidos. (NA).-