Desde PAMI Paraná aseguran la provisión de medicamentos "no está interrumpida"

Sociedad Aseguran que farmacias de Entre Ríos atienden normalmente a afiliados a PAMI

"La situación es normal, la atención es fluida y el suministro de medicamentos no está interrumpido", aseguró ael programa que se emite por, Julio Barci, director de la delegación de Pami de Paraná.Es que integrantes del Centro de Jubilados de ATE se movilizaban hoy a las oficinas de atención al público de la obra social ante los reclamos de afiliados por los recortes en la provisión de medicamentos, por los inconvenientes en las prestaciones de bioquímicos y la disminución de los bolsones de alimentos para los cuales desde hace cinco años no se aumenta la partida.Barci dijo desconocer los inconvenientes y que "no puede dar respuestas sobre opiniones y generalidades", por lo que instó a efectuar los reclamos correspondientes por medio del Consejero de Jubilados, un representante cuya función es plantear cuestiones de este tipo."Me gustaría ver esos casos particulares porque en función de eso, uno actúa en consecuencia", acotó.Respecto de los Bioquímicos, comentó que "se cambió el convenio de modelo retributivo" pero que "eso no debería afectar el servicio que los profesionales le prestan a los afiliados, de manera que no debería repercutir en la atención a los mismos".Para el titular local de PAMI, hay un período de "transición" por el cual, "las órdenes se siguen dando y a partir de junio, el sistema pasará a ser capitado".En ese marco, adelantó que este viernes a las 11 mantendrán una reunión con el Colegio de Bioquímicos, tanto las autoridades de la UGL de Paraná como de la de Concordia.Barci desmintió también que las farmacias hayan cortado el suministro de medicamentos e instó a denunciar a aquellas que lo hayan hecho "para actuar en consecuencia".