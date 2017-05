Descartaron la posibilidad de que se instale una cárcel federal en Crespo

Sociedad Desmienten el supuesto proyecto para construir una cárcel en Crespo

"Quedó totalmente descartada la posibilidad de que se instale una cárcel federal en Crespo", así lo confirmó el intendente Darío Schneider al informar a la comunidad sobre las últimas gestiones realizadas ante distintos ministerios de la Nación y también ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).En conferencia de prensa, Schneider también señaló que cuentan con el apoyo "del Ministerio de Defensa de la Nación para que se lleven adelante las gestiones que hagan falta para que el predio pase al municipio"."Obvio que esto no es de hoy para mañana -advirtió. Pero ahora empiezan otras gestiones y en otros niveles de decisiones, con expectativas y esperanzas de que esto pase a manos del municipio. Habrá que ver de qué manera y de qué forma, con cuáles condiciones porque hay posibilidades infinitas. Lo cual dependerá de las gestiones que se realicen de ahora en adelante para conseguir la cesión sin costo, la adquisición a un determinado valor o la compensación mediante obras u otra propiedad".Al municipio crespense llegaron tres notas en los últimos días. Dos misivas son firmadas por el ingeniero Julio César Martínez (ministro de Defensa de la Nación). Una dirigida al doctor Ramón María Lanús, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), donde solicita que "el predio sea retirado de la lista de bienes disponibles para que se evalúe y, si se reúnen las condiciones, se ceda a la Municipalidad de Crespo de acuerdo a la propuesta que me fuera presentada".La otra nota firmada por Martínez fue enviada al Teniente General Diego Luis Suñer (Jefe del Estado Mayor General del Ejército), donde expresa: "De acuerdo a lo conversado y resuelto con el intendente de la Municipalidad de Crespo, le he enviado una nota al Dr. Ramón María Lanús, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para solicitarle que el predio sea retirado del listado de la AABE de bienes disponibles y cedido a la Municipalidad de Crespo para la consecución del plan presentado ante este Ministerio".La tercera misiva está firmada por Juan Bautista Mahiques, subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Está dirigida al Presidente Municipal de Crespo, Darío Schneider. La misma dice: "En el marco de la nota enviada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, mediante la cual comunica su rechazo ante la posibilidad de instalación de una Cárcel Federal en el inmueble que actualmente ocupa el Ejército Argentino identificado como 'Ex Compañía de Municiones 121' del municipio que usted preside. En tal sentido, se informa que esta Cartera Ministerial no registra Proyecto Penitenciario en vuestra ciudad".