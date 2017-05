Un entrerriano homenajeó la tapa de Manu y la ilustración dio la vuelta al mundo

"Ante cada suceso deportivo de gran magnitud, lo primero que se busca en las redes sociales suelen ser los memes o las cargadas. Pero cuando de Manu Ginóbili se trata, es más fácil encontrarse con homenajesAyer, después de la tapa que le hizo a James Harden en el último segundo, que le permitió a su equipo, San Antonio Spurs, llevarse la victoria sobre Houston Rockets y poner la serie de semifinales 3-2, el bahiense volvió a recibir todo tipo de elogios.Uno de los memes que más llamó la atención fue el que mostraba a Michael Jordan con su recordada volcada y Manu evitando que convirtiera el doble. La ilustración que puso el ojo en uno de los máximos ídolos del básquet mundial se convirtió en viral y el mundo pudo ver a Ginobili junto al astro de la NBA.Pero no fue la única imagen que utilizó la fama de Jordan para evocar al mejor basquetbolista argentino de todos los tiempos.

Genial e interminable Manu Ginobli!#ginobili #manuginobili #spurs *with all due respect to Michael Air Jordan https://t.co/TzCX97xVAk pic.twitter.com/3gffqbg7zc