Salta: una joven no aparece y detienen a los padres de su novio prófugo

Fuentes judiciales informaron que la investigación para hallar a Paola Mariana Álvarez comenzó el viernes,cuando dejó de comunicarse con sus familiares.



"Hoy he perdido a la persona que más amé en este mundo", había publicado Santiago Zambrani, novio de Alvarez, en su perfil de Facebook. Allí afirmaba que para él la vida "ya no tiene sentido". También escribió: "Yo sé que te encontraré allá arriba y por fin podré estar a tu lado".



La desaparición era investigada por la Fiscalía Penal 8, a cargo de Federico Jovanovics, pero ante la aparición de esos textos, que abren sospechas acerca de un presunto desenlace fatal, las actuaciones se giraron a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.



El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio solicitó la inmediata detención de Zambrani, pero cuando los efectivos fueron a buscarlo ya no se encontraba en su domicilio.



Ante la sospecha de una posible colaboración de los padres del joven en su fuga o en la perpetración del hecho que se investiga, ambos quedaron detenidos e incomunicados. Los voceros indicaron que los detenidos serán imputados como partícipes necesarios en la desaparición de Paola.



La joven es de contextura delgada, mide 1,60 metro y tiene cabello castaño oscuro y ojos marrones. La última vez que la vieron tenía puesta una calza gris y un buzo verde.



En caso de tener información sobre la joven, deben comunicarse al 911, la comisaría más cercana o al teléfono (387) 154745896.



Clarín.