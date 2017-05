Advierten sobre peligroso juego que se popularizó entre los más chicos

Los chicos de primaria la usan para jugar en los recreos y en sus casas. Parece inofensiva, pero los especialistas advierten que puede resultar peligrosa. Se trata de "slime", una masa casera de consistencia gomosa que se popularizó en Estados Unidos y en varios países de Europa, y ya se usa en nuestro país. Suele prepararse con borato de sodio (bórax) o jabón para lavar la ropa mezclado con algún tipo de pegamento y agua. Hay tutoriales para niños en YouTube.



"Que sea casero no quiere decir que no implica ningún riesgo", explica Marta La Forgia, dermatóloga, alergista e inmunóloga. Según la experta, que es integrante del grupo Dermatitis de Contacto de la Sociedad Argentina de Dermatología, "el borato de sodio es una sustancia química que puede irritar la piel y generar sensibilización (alergia)". Por esta razón, "la manipulación en la infancia de este producto, que suele incluirse en antisépticos e insecticidas, no es recomendable".



Consultada por la posibilidad de reemplazar el bórax por detergente para lavar la ropa, La Forgia destacó que "los jabones, por ser alcalinos y el ph de la piel ácido, también pueden generar irritación, en principio, por sequedad, y aún más ante la manipulación prolongada". En este sentido, la sugerencia es evitarlo y consultar ante la aparición de cualquier tipo de lesión frente al contacto, inclusive en caso de enrojecimiento.



Héctor Berzel, médico toxicólogo y asesor del SAME sostiene que si bien "no hubo ningún caso reportado en Argentina, sí se registraron en el mundo". "En nuestro país hubo consultas de gente preocupada, pero no casos", le dice a este diario. Y agrega: "Ante cualquier duda, los padres pueden llamar a Toxicología del Hospital de Niños: al 4962-6666".



Pero no sólo los médicos piden estar atentos, una madre de Manchester, Inglaterra, alertó a través de Facebook sobre los posibles riesgos, basándose en lo que le ocurrió a su hija Deejay. "Fui y compré todos los ingredientes y la dejé hacerlo. Tres semanas después estamos averiguando por una cirugía plástica en sus manos", escribió Rebekha D´Stephano.



En Argentina, las posturas son diversas. Leo Bianchiman, de Floresta, cuenta que ya le compró borato de sodio en dos oportunidades a su hija de 12 años para hacer la famosa masa y que no la considera dañina. "Según mi experiencia, no es peligrosa. Hace casi un mes que la usa y no tuvo ningún problema. Fui a la farmacia por el bórax, no me acordaba el nombre de la sustancia y la empleada me tuvo que indicar, me dijo que ya habían venido decenas de chicos a comprarlo para hacer slime", asegura Leo.



En la otra vereda está Laura Lugilde, oriunda de Barrio Norte. Esta mujer dice que sus hijos de 6 y 11 años vieron en las redes sociales que podían hacer esta masa elástica con elementos caseros y que ella no se los permitió porque ya había leído que podía hacerles mal. "El bórax no creo que sea un elemento que deban manipular, y me comentaron que el jabón en polvo también les puede generar una irritación", comparte Laura.



Dana Giroldi, que es mamá de una nena de 9, afirma que su hija está enloquecida con la contextura de esta masa y que ella le deja prepararla con una receta de una página de manualidades española. "Hace poco me llegó una advertencia por el grupo de WhatsApp de mamás del colegio y, a raíz de eso, le pedí que sumara ciertos cuidados: que se lavara bien las manos después de tocarla y que no jugara cuando estaba su primo que es más chiquito", detalla.