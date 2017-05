La ostentosa vida del acusado de correr una picada a 240 km/h en Buenos Aires

Alejandro Radetic (36), uno de los acusados de correr picadas a más de 240 kilómetros por hora en varias avenidas de la Ciudad de Buenos Aires, se caracteriza por su estrafalario estilo de vida y utiliza las redes sociales para mostrar los lujos que lo rodean.Luego de pasar varios días en la cárcel, se dio a conocer un nuevo video en el que se puede observar uno de sus bienes más preciados: una impresionante casa de dos plantas en el barrio Nordelta, a la que llama la "Mansión Drift".

Las imágenes no dejan lugar a la imaginación. Se ve la fastuosa vivienda en medio de una gran fiesta organizada por su empresa. La casa tiene una enorme pileta y está al borde de un lago. Como es su costumbre, el corredor está rodeado de bellas mujeres en bikini, autos de alta gama, amigos y música. El video fue subido a su canal de YouTube y corresponde a una celebración del verano de 2015."Así vive el equipo AGR competición", es el cierre de la filmación que cuenta con una gran producción y hasta escenas tomadas con un drone. En un tramo se observa una larga fila de vehículos de lujo, entre los que estaba una de las camionetas que participaron de la picada. La piscina tiene acceso directo a la playa del lago, y para el evento le agregaron un inflable gigante desde el que se tiraban hasta el agua. La fiesta comenzó de día y culminó de noche y en casi todas las escenas, el consumo de alcohol se vio reflejado.Está claro que Radetic es un hombre con un gran poder adquisitivo. Lo demostró esta semana cuando pagó una fianza de 100.000 pesos para salir de la cárcel. Aunque por el momento no podrá manejar ningún vehículo, su más grande pasión. El fiscal Gonzalo Viña dijo que al piloto "se le quitó el carnet de conducir, se le prohibió conducir, salir del país y participar de eventos". Además "debe presentarse cada 15 días en la Fiscalía de la Ciudad", añadió."Esto para el Ministerio Público Fiscal es un logro, porque pudimos juntar pruebas suficientes para demostrar la participación de Radetic, quien además confesó en la audiencia y hasta aportó pruebas que lo incriminan", estimó Viña.Radetic, piloto de Top Race y director de la categoría "drift" de esa competición, fue señalado la semana pasada por la Justicia como uno de los responsables de haber manejado a 240 km/h por la Ciudad. Vive también de las acciones de Marcalba S.A., una empresa de construcción que heredó de su padre. En las redes sociales se define como "fierrero, fiestero y excéntrico", algo que no deja de exponer cada vez que puede.Radetic fue detenido el sábado pasado en esta vivienda, donde se halló además un impresionante arsenal. En el procedimiento también le incautaron gran cantidad de juguetes sexuales, que incluían látigos, esposas y otros objetos de uso personal. El joven es un claro fanático de las armas y aparece con ellas en numerosos videos.Luego de que Radetic fuera señalado como uno de los sospechosos de haber corrido por la Ciudad, comenzaron a circular también varias imágenes que el piloto compartía en redes sociales y en las que se mostraba rodeado de armas, autos y mujeres.Durante la semana, la camioneta Porsche Cayenne que usó en la picada fue secuestrada. Estaba en una garage en el barrio de Palermo y al momento de ser incautada, se halló en la guantera una caja de Clonazepam (un medicamento ansiolítico), cajas de preservativos y patentes ocultas.Según él mismo se describió en otras publicaciones de internet, "es un conocido coleccionista de autos de lujo y competición" y "su hobby son las carreras de drifting, especialidad en la que obtuvo varios premios internacionales".Mientras que Radetic recuperó su libertad, el otro conductor implicado, Alejandro Biscardi, dueño de la Dodge RAM negra que también fue secuestrada en el día de ayer, permanece prófugo de la Justicia. "La situación de Biscardi es mucho más grave porque él no se ajustó a derecho", hizo saber Viña en diálogo con este medio.