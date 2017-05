Se recupera el joven que habría sido víctima del juego de la Ballena Azul

El adolescente identificado como M., sería la primera víctima argentina del peligroso juego. Su hermano contó que además, que era víctima de bullying e hizo un llamado a los adultos a prestar atención a los chicos, sobre todo cuando pasan mucho tiempo frente a una pantalla.Leandro, el hermano de M., aseguró que todavía la familia no logra comprender lo ocurrido. Supuestamente, para cumplir con uno de los retos del juego, ingirió una caja de pastillas para la presión, lo que casi lo llevó a la muerte.La invitación para jugar, explicó Leandro, llega por Facebook y en realidad tiene poco de invitación. "Te dice que no podés salir y te amenaza con matar a tus seres queridos", señaló el muchacho y aclaró así que a veces no es el "jugador" el que busca el juego sino al revés. "Mucha gente piensa que es uno que se involucra, se mete y juega pero no es así", insistió.