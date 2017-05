Vecinos de Concordia reclaman mayor seguridad tras violento asalto a un menor

El pasado lunes, Elonce.com dio cuenta de un violento asalto que causó conmoción en los vecinos de un barrio de Concordia . El hecho fue protagonizado por dos hombres que ingresaron armados a una vivienda del barrio San Carlos, frente al asentamiento "El Arenal".Tras amedrentar a un menor de 15 años que estaba en la casa, se llevaron un televisor LED y una notebook., quien se apresuró en colaborar con los delincuentes y no ofreció resistencia, razón por la cual, salió ileso del tremendo asalto.Paulina Catalá, la madre del menor, contó el pasado lunes, cómo fue el asalto a mano armada en su domicilio y explicó en referencia a que los autores del robo que son los personajes de la zona que asolan el barrio desde hace años y que siguen en libertad.Luego del violento asalto, los vecinos del barrio se movilizaron y reclamaron que se incrementen las medidas de seguridad en la zona. Los vecinos dicen que no es la primera vez que suceden hechos de tal magnitud, y reclaman mayor seguridad.recabó algunos testimonios de los vecinos que se congregaron en la calle Salto Uruguayo, el lunes por la noche.. Estamos organizados y nos hemos reunido con la Policía, pero esta vez ya pasó el límite de cualquier tolerancia", dijo una mujer y contó que se reunieron con el intendente de Concordia para que se instale iluminación en el barrio, pero no obtienen lo que piden."No puede ser que la familia se quiera ir del barrio por la seguridad en la zona", resaltó.Otra mujer que vive hace muchos años en el barrio, explicó que se trata de un reclamo de varios años y de promesas incumplidas que no tiene solución.