Habrían hallado huesos en los hornos durante el rastrillaje por Daiana

La búsqueda

Inocencia

Otras posibilidades

Fuera del expediente

Las claves del caso

"Ha sido él, no pudo haber sido nadie más", repetía Ramón Garnica mientras observaba el desplazamiento de policías y peritos por la cortada de ladrillos donde trabajaba Darío Suárez (40), el sospechoso de haber hecho desaparecer a Daiana Garnica (17). Desde atrás de la cinta perimetral, Ramón siguió con la mirada cada movimiento de los uniformados hasta que se dio por finalizada la búsqueda y los forenses se llevaron muestras para analizar en el laboratorio.Hasta ayer a las 13, cuando los policías se retiraron del predio donde habían desarmado hornos y realizado rastrillajes durante dos días, la familia de Daiana desconocía que habían hallado restos óseos. Sí los habían visto desapilar los ladrillos que cubrían dos hornos y extraer cenizas de su interior, que fueron colocadas dentro de sobres de papel madera para su análisis, publicó"Hay que revisar centímetro por centímetro, no pueden levantar cenizas de un sector de dos metros cuando el resto tiene 40 metros lineales. Tanto trabajo para no terminar la búsqueda como corresponde", había lamentado Ramón desde lejos, sin que nadie le comunicara que se contemplaba la hipótesis de que su hija haya sido asesinada e incinerada en ese lugar. Los peritos no podían sentenciar en ese momento que eran o no huesos, según explicaron fuentes del caso. Por el contrario, ese análisis llevará unos días.Pese a que desconocía ese hallazgo, el papá de Daiana estaba convencido de que su vecino, Darío Suárez, le hizo algo a su hija. "Si ella no está aquí, entonces la tenemos que encontrar en otro lado", dijo, nervioso. A medida que avanzaban las horas, al hombre le inquietaba cada vez más no saber nada. "Ya estamos en el tercer día, él tiene que decir dónde está Daiana, tienen que hacerlo confesar, si no para qué lo tienen. No es un sospechoso, el culpable es él y si no lo es, yo me voy a hacer responsable. ¿Qué espera la Justicia?", se quejó.La familia Garnica conoce a Darío desde hace casi cinco años, cuando dejaron su casa en Chaco y se mudaron al asentamiento Julio Abraham de Alderetes. La casa que habitaron está ubicada justo enfrente de la del sospechoso. Desde entonces, entablaron una relación prácticamente de amistad. "Él abusó de nuestra confianza", dijo Ramón.El sábado a la tarde, Darío le mandó un mensaje de texto a Daiana pidiéndole que lo acompañara a comprar una sorpresa para su madre. "No le cuentes a nadie", agregó. Pero la jovencita le avisó a su mamá que saldría con su vecino y olvidó su celular en la casa, por eso sus padres pudieron leer esos mensajes. "El tipo borró todo de su celular: los mensajes y que habló con ella un minuto antes de salir", agregó el padre de Daiana.Por la noche, cuando la familia Garnica le preguntó por ella, el vecino negó haberla visto y se fue a la cortada de ladrillos, ubicada a menos de 500 metros del barrio. La suegra del sospechoso les comentaría después que aquella noche lo vio raro, que lo observaba caminar hacia el horno y volver varias veces, y que estaba nervioso."Era una persona de nuestra confianza y ella, con su inocencia, creyó que era su amigo. Mi hija era una chica de la casa, todo avisaba, nunca fue a un baile a amanecerse, jamás fumó ni salió a tomar cerveza. Mi hija, con su edad y su inocencia, confiaba. Pero hay personas con el alma negra, como este tipo, que es un demonio", expresó Ramón según publicóMientras los peritos trabajaban en la zona de Alderetes, los investigadores trataban de saber si la menor pudo haberse alejado por su voluntad. Por ese motivo, realizaron averiguaciones en las distintas empresas de transporte de larga distancia que operan en la provincia. Extraoficialmente les confirmaron que ninguna adolescente viajó con ese nombre entre el sábado y el lunes. En las próximas horas, según se anunció, responderán el oficio que les envió el fiscal Claudio Bonari.De todas maneras, los pesquisas siguen examinando las imágenes que quedaron registradas en las cámaras de seguridad de la Terminal de Ómnibus. Hasta el momento, no encontraron a Daiana en ninguna de ellas. Los investigadores quieren descartar que la adolescente haya decidido escaparse de la provincia.En el seno familiar, en tanto, temen que el desenlace haya sido otro. "También hemos evaluado que este tipo se la haya entregado a otro para trata de personas", deslizó Ramón, horrorizado.Personal de la división Homicidios, encabezado por los comisarios Hugo Cabezas, Sergio juárez, Daniel Cuellar y Diego Bernachi, continúan indagando entre las personas pertenecientes al círculo íntimo de la jovencita para no dejar ningún cabo suelto.El municipio de Alderetes ofrecerá $ 30.000 para todo aquel que pueda ofrecer datos sobre Daiana. "No tiene que estar involucrado como sospechoso o víctima", explicó el intendente Sergio Venegas, quien se reunió con el fiscal Claudio Bonari y el ministro fiscal Edmundo Jiménez para informarles. "Ellos valoraron que puede ser un aporte importante", destacó.Familiares y amigos de la adolescente se reunieron ayer en la Cruz Papal, en el ingreso de Alderetes, para marchar hacia la plaza principal. El objetivo fue exigir que Daiana aparezca con vida y que el caso se esclarezca cuanto antes.Susana Cisneros, la mamá de Daiana, fue recibida por varios legisladores. En el encuentro, que fue encabezado por Julio Silman, presidente subrogante, la mujer recibió muestras de apoyo y compromiso para encontrar a la adolescente.-Daiana Garnica desapareció el sábado de su casa de Alderetes. La adolescente se vio con Darío Suárez, un vecino y amigo de la familia.-Otro dato que no pasó desapercibido: Suárez, según se enteró después la familia de la chica, no tiene madre. Creen que todo se trató de un engaño.-El sospechoso envió un mensaje a la adolescente para que lo acompañe a comprar un regalo a su madre. Le pidió que no le contara a nadie que se encontrarían.-Suárez, de origen santiagueño, tiene antecedentes de violencia de género. Sus dos últimas parejas, que son hermanas, lo denunciaron por haberlas golpeado.

La tarea forense

"En estos casos se buscan los dientes, porque es lo que más resiste el calor"Según el médico forense Augusto Colombres, ex jefe de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la UNT y actual director de un posgrado de esta especialidad, la tarea de los peritos de la Policía en estos casos consiste en revolver las cenizas buscando algún diente. "Es lo que más resiste el calor. Incluso los huesos se consumen. Puede quedar algún fragmento óseo, pero al calcificarse, no sirve para los estudios, no arroja un resultado de ADN", afirmó. Afortunadamente, las piezas dentales sí pueden dar datos sobre el material genético."A los dientes hay que abrirlos para conocer su ADN. Al no existir un banco de datos, estas muestras deben cotejarse con las que puedan entregar padres o hermanos de la presunta víctima. El problema es que existe la posibilidad de que los dientes también se consuman", añadió. Colombres también explicó que la temperatura de un tabique de ladrillos puede equipararse a la de los hornos crematorios; y en ese sentido informó que el cuerpo no se convierte en cenizas de inmediato, sino tras algunas horas de exposición al calor. Fuente: ().-