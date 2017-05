La conmovedora historia de vida de una joven sin brazos

El jueves pasado, Lucrecia se despertó con los mensajes de WhatsApp de amigos que le decían que era famosa, que su historia se había diseminado a través de Facebook. Lo que pasó es que un video que había sido filmado por su traumatólogo, en el que se la ve en una bata dando saltitos para poder caminar, se había hecho viral. La filmación supuestamente no debía publicarse sino que era para acercarla a funcionarios del gobierno de Tucumán en busca de asistencia, pero un colega de su médico la filtró.Ella padece malformaciones congénitas: no tiene brazos -patología llamada Amelia- y una de sus piernas es mucho más corta que la otra, lo que se conoce como focomelia."Esta no me la esperaba ¡Me quería morir cuando la gente me hablaba preocupada diciéndome ¿adónde te llevo mercadería? ¡Como si yo no tuviera qué comer! La verdad es que no quiero plata, ni mercadería, ni ropa, ni calzado. Esas no son mis necesidades. Lo que yo busco es mejorar mi casa, tener una habitación propia con un baño adaptado a mi discapacidad, porque ahora comparto el dormitorio con mi hermana, Micaela, y ella duerme con mi hermanito", afirmó al diario La Gaceta.

Además, Lucrecia cursa Administración de Empresas en la UNT y tiene alumnos particulares."Necesito una silla de ruedas con motor para ir a la Facultad sola y que sea liviana para levantarla cuando suba al colectivo porque tomo dos ómnibus para llegar a la Quinta Agronómica. Me gustaría un trabajo mejor que el que tengo enseñando alumnos particulares para ayudar en mi casa, porque con mi pensión por discapacidad y el trabajo de mi hermana, no alcanza", agregó.A raíz de la masividad que adquirió el caso, Lucrecia fue visitada por el senador José Alperovich, funcionarios y legisladores y Alperovich ya le confirmó las obras de ampliación en su casa y la silla con motor.En su Facebook, la joven agradeció todas las muestras de afecto y ofrecimientos de ayuda que recibió: