Aseguran que los casos de dengue bajaron "drásticamente" en el país

La cantidad de enfermos de dengue bajó drásticamente en todo el país en lo que va del año respecto al 2016 -cuando se registró una epidemia con unos veinte mil casos- debido a la fuerte acción preventiva en las provincias y al envío de recursos pero aún persisten dudas respecto a la situación en Formosa en donde hay circulación del virus.



"Hasta la última semana relevada, que va del 17 al 23 de abril, había 136 casos confirmados de dengue en todo el país y 5.263 en estudio" dijo a Télam el subsecretario de Estrategias de Atención y Salud Comunitaria Jorge San Juan y detalló que "sabemos que en Formosa hay circulación del virus pero la información que tenemos es muy acotada".



Hasta fines de marzo del año pasado se habían registrado 18.297 casos de dengue autóctonos y otros 2.226 importados, una epidemia que superó a la registrada en el año 2009.



"Para bajar la cantidad de casos hubo un elemento fundamental que es el biológico ya que siempre después de una gran epidemia viene un período de calma debido a que las personas y a están de algún modo inmunizadas al serotipo 1 que es la cepa de dengue que circula en el país", explicó el funcionario.



Pero también San Juan mencionó como factor importante para haber logrado la baja de dengue "los acuerdos que se lograron con todas las provincias en octubre del año pasado de las acciones preventivas, semanas de acción contra el mosquito Aedes".



"Fue un compromiso de todas las provincias, en especial las del NOA y las del NEA, en donde también se las apoyó a través del envío de fondos para hacer las campañas de prevención con una intensa tarea de descacharrado, junto a una eficaz tarea de difusión tanto desde Nación como desde las provincias", explicó el especialista.



Indicó que esto se logró "pese a que la gente no es muy buena cumplidora de nuestros consejos, en especial los adultos, se hizo una intensa tarea preventiva a partir de los Ministerios de Educación y de los municipios".



San Juan destacó que sabemos que en Formosa "hay circulación del virus del dengue pero no tenemos información de lo que allí sucede, son muy acotados los datos que nos mandan" y remarcó que en este momento "hay casos acotados en Buenos Aires, norte de Santa Fe y en la localidad chaqueña de El Sauzalito, en donde registramos 53 casos".



En esta localidad chaqueña, "existe una cuestión particular porque a la incidencia del factor climático, con lluvias infrecuentes y humedad favorable para que los mosquitos pongan sus larvas y se desarrollen tenemos una cuestión cultural respecto al descacharrado".



Respecto a la invasión de mosquitos que hubo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, San Juan descartó que esto conlleve un peligro para la proliferación de dengue ya que "pertenece a una especie denominada "Fasciatus", diferente al Aegypti, que es el vector tanto del dengue como del zika y la chikungunya".



"Este tipo de mosquitos -el Fasciatus- puede desarrollarse en ámbitos fríos, el Aegypti es más de zonas cálidas con lo que no hay peligro de proliferación de dengue".



San Juan advirtió además que esta situación de mejora respecto al dengue "no nos debe llevar a bajar los brazos respecto a la prevención, ya que en los países limítrofes como Paraguay y Brasil existe una circulación endémica, por lo que hay que continuar con las tareas de prevención durante todo el año".



El funcionario aseguró acerca de la otra enfermedad transmitida por el mosquito, el zika, que Argentina está en alerta y en vigilancia luego de los dos casos mortales sufridos el año pasado y en especial porque esta enfermedad, a diferencia del dengue, no presenta síntomas y, además, porque se puede transmitir por relaciones sexuales y por transfusiones de sangre".



En la reciente reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) se detalló que existe circulación autóctona en Ingeniero Juárez (Formosa); Embarcación, General Mosconi y Tartagal (Salta); y El Sauzalito (Chaco), localidad en la que se encuentran interviniendo equipos de Nación conjuntamente con las autoridades chaqueñas.



"Hay que estar en alerta, de cinco personas con zika, cuatro son asintomáticas y hay que tener especial cuidado con las embarazadas. La infección con el virus del Zika durante el primer trimestre de gestación, causa en el feto microcefalia, mientras que si se da la infección en el segundo trimestre puede causar daños neurológicos en el recién nacido", explicó San Juan.



El funcionario aseguró que "sabemos que en este momento el mayor número de casos se da en esas localidades pero también creemos que en Formosa hay una cantidad mayor que por ejemplo en El Sauzalito, pero no tenemos mucha información, la recibimos de manera acotada y parcializada".