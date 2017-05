Adolfo Argentino Golz recibió la Mención Sarmiento: "Amo lo que hago", dijo

En un cálido acto que se realizó en el Salón Illia del Palacio Legislativo, la senadora nacional Sigrid Kunath entregó hoy la Mención de Honor "Senador Domingo Faustino Sarmiento" al periodista y escritor entrerriano Adolfo Argentino Golz, en reconocimiento a su valioso aporte a la cultura y a la construcción de la identidad literaria y periodística de la provincia de Entre Ríos.



Del mismo participaron los diputados nacionales Julio Solanas -quien también propició este reconocimiento- y Lautaro Gervasoni, la diputada nacional Carolina Gaillard, el senador Alfredo Martínez, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Faustino Schiavoni y el Director de la Casa de Entre Ríos en la Ciudad de Buenos Aires, Hugo Marsó, además de familiares y amigos que viajaron especialmente para participar del homenaje, como Carlos Saboldelli, Rubén Clavenzani y Amilkar Damonte.



Al iniciar el acto, Kunath señaló que "en momentos complicados de nuestro país, mientras suceden algunas cosas que hacen que nuestra actividad aquí en el Senado tenga una complejidad inusual, nos permitimos dar este paréntesis para entregar un merecido reconocimiento a un periodista y escritor entrerriano y resaltar la importancia de la palabra, su valor, que es lo que nos reencuentra, nos ancla, nos da raíces en nuestras vidas". La legisladora felicitó a Golz "por su trayectoria, por sus palabras, por su trabajo, por seguir trabajando activamente y participando de las actividades de las letras que por suerte tenemos muchísimas en nuestra provincia".



Por su parte, Solanas indicó que "es un reconocimiento a un hombre absolutamente noble, con principios democráticos que los volcó en sus versos, y como periodista, un hombre absolutamente íntegro. Una persona que ha vuelto permanentes una enormidad de hechos a través de su pluma y proceder; un patrimonio inmenso, independientemente de su periodismo, que es excelente". "Los periodistas no tenemos fecha de vencimiento" Emocionado, Adolfo Golz agradeció el premio al decir que "es uno de los premios más importantes que me ha dado la vida. Siempre recibir un premio significa un estímulo para seguir trabajando. Más que el premio en sí, es un poco el combustible que a uno le ayuda a no decaer en la tarea de aprender todos los días y de hacer algo por la vida".



"Me han preguntado si estoy conforme con mi vida: si naciera de nuevo, haría exactamente lo mismo. Tal vez un poquito mejor. Amo esta profesión de la escritura, amo lo que hago y lo trato de hacer bien y tengo una cosa muy grande que son los amigos, no tengo enemigos que yo conozca. Seguiré peleando, luchando, escribiendo hasta que la muerte me alcance. Y espero que no me alcance."



"Los periodistas no tenemos fecha de vencimiento, así que eso espero que se cumpla y que sea lo más tarde posible. Si de golpe tuviera que elegir haría exactamente lo mismo que vengo haciendo hasta ahora", señaló el escritor nacido en Nogoyá que comenzó su carrera a los 14 años cuando ingresó como periodista deportivo al diario "El Noticioso" y trabajó en la mayoría de los medios gráficos de la ciudad de Paraná, llegando a dirigir incluso algunos de ellos. Fue corresponsal de diarios de Buenos Aires, Rosario y del interior de la provincia, y también se desempeñó en radio y televisión de la capital entrerriana y de Santa Fe.



"Hoy el periodismo es fundamentalmente menos lírico", reflexionó Golz al tiempo que recordó que "en mi época de inicio no había muchos periodistas, además no teníamos la posibilidad de capacitarnos, aprendíamos de los mayores. Uno entraba en un diario, como entré yo en El Diario y LT14 y se seguía la pauta de la gente que ya estaba en el oficio. Ha habido un cambio muy grande con el avance de la tecnología y yo todavía no me adapté al cambio, soy un poco de la guardia vieja y estoy aprendiendo muchas cosas porque la única forma de no envejecer es aprender todos los días"



Por último, consultado sobre qué mensaje les daría a los jóvenes que quieren dedicarse al periodismo, Golz dijo: "fundamentalmente que lean, que miren mucho el pasado pero no descuiden el futuro, y que tengan conciencia del presente".



Cabe destacar que se ha desempeñado como Jefe de Comunicaciones del INTA en Entre Ríos y en calidad de tal, fue becario de la OEA en el IICA, en Turrialba, Costa Rica, y en el CIESPAL. En Quito, Ecuador, cumplió una pasantía en la Universidad de San Juan de Puerto Rico y una misión técnica en Australia, esta última en el marco del PNUD de la Naciones Unidas. Ha realizado viajes periodísticos por España, Holanda, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Austria y Hungría.



Es autor y coautor de decenas de obras literarias y trabajos de investigación y se haya incluido además en numerosas antologías como "Antología del humor entrerriano", "Historia y antología de la poesía gauchesca", "Antología cultural del litoral entrerriano", entre otras.