Entrerriana que padece epilepsia participará de olimpiada iberoamericana

Maia Liset tiene 12 años, cursa el 6° grado en el Colegio San José y apoyo escolar en El Centro Educativo El Solar Colón. Fue diagnosticada con epilepsia occipital y practica natación adaptada con Marita Tuyaré y Ana Rudaz en el Club Piedras Coloradas, en la Escuela de Deporte Adaptado, donde ha sido seleccionada para participar de la XXII Olimpiada Iberoamérica en Bogotá, Colombia.Clara Dome, su mamá, fue entrevistada ayer por diario El Entre Ríos. "Del 10 al 16 de junio, en Colombia, Maia participará representando a nuestro país en natación adaptada para chicos de discapacidad intelectual; también van dos niñas sanjosesinas ?Mili y Claudia- y chicos de Córdoba. Compramos los equipos para representar a la Selección Argentina. Los gastos corren por cuenta nuestra y de los profesores; estamos esperando el aporte del Estado para un vuelo. Yo la voy a acompañar, así que los gastos son dobles", comienza diciendo."Es una experiencia nueva para Maia, con muchos miedos y emociones. Si bien tiene limitaciones en lo intelectual, tiene mucha capacidad en la parte social, hace mucho deporte y pone mucho empeño en los desafíos. La meta no es traer una medalla sino llegar a ese lugar importante", cuenta. Agrega que para afrontar parte de los gastos "en forma personal hice una rifa de $30 por número que sortea este sábado por Lotería Nacional. El primer premio es un juego de sábanas de 2 ½ plazas y un juego de toallones. Hay tres puntos de venta: el Colegio de las Hermanas, El Solar y en el negocio ubicado en Chacabuco 541, donde trabaja mi hija", supo El Entre Ríos.Sobre la forma en que detectaron la enfermedad, dice: "Es importante conocer al hijo y darle importancia a los síntomas que no son normales en un niño, estar atento y tratarlo con un médico. Al año Maia tuvo una convulsión y en el tiempo se le hicieron controles a modo de seguimiento, los cuales salían bien. A los 6 años comenzó a manifestar dolores de cabeza a diario. Durante un dolor profundo se le hace una tomografía y se detecta una convulsión, porque es silenciosa. Hasta ese momento hacía vida normal, pero a partir de allí prácticamente todo lo que había hecho lo olvidó. En esos años de convulsión silenciosa perdió un 25% de neuronas que no se recuperan. Cada año empieza de cero, porque lo que aprendió hoy mañana se lo olvida. A los 12 años aún no puede leer".Cuenta que actualmente Maia se atiende en el Hospital Garrahan y en el Hospital Italiano, y se encuentra haciendo una prueba piloto sin medicación. "En la parte social, antes no se asociaba a sus pares y recién ahora lo está logrando. Nunca le pongo la ficha de nena especial sino que le digo que es una más y tarde o temprano todo se puede".Como causa originaria, Clara comenta que los estudios genéticos realizados en el exterior han salido bien, por lo que estima que durante la cesárea programada que le practicaron, la niña sufrió falta de oxígeno, dejándole secuelas. "Nació ochomesina con falta de desarrollo pulmonar y estuvo un mes recibiendo oxígeno", agrega a El Entre Ríos."Las convulsiones de Maia son silenciosas, no como la mayoría de las epilepsias que uno las asocia con el movimiento corporal o la saliva espesa en la boca. Los empezamos a notar ausentes y lo asociamos con una distracción; luego te das cuenta de que algo anormal está pasando. El neurólogo diagnosticó que no hay malformación en la parte craneal, pero sí en la parte neuronal", explica."Tengo un apoyo gigante del personal directivo de la Escuela de las Hermanas y de El Solar, tanto por la forma en que la tratan como en la parte educativa.Quienes quieran comunicarse con Clara pueden hacerlo a través del teléfono (03447) 15449844 o por mail a donerosaclara@gmail.com