"Es malo" el pronóstico de las siamesas que nacieron en San Luis

Las nenas permanecen graves, internadas en la Maternidad. La hermanita, Renata, registra una evolución favorable aunque lenta: ya no tiene asistencia respiratoria y se evalúa progresar con su alimentación.Las siamesas que nacieron el viernes pasado en la maternidad provincial "Teresita Baigorria" de San Luis continúan en grave estado de salud, internadas con asistencia respiratoria e hidratación. "No presentan variables", explicó el médico Daniel José, jefe del Programa Medicina Asistencial segundo y tercer nivel del Ministerio.José informó que la nena aumentó lentamente de peso. "Tiene una evolución lentamente buena", detalló. Las trillizas permanecen internadas en Neonatología de la Maternidad.Las tres hermanitas nacieron por cesárea el viernes a las 14.00, en una intervención programada. El parto se produjo a las 30 semanas de embarazo, debido a que la madre comenzó a sentir contracciones.El médico afirmó que las posibilidades de las siamesas de sobrevivir son inexistentes. "Además de compartir órganos (corazón, grandes vasos, hígado), las malformaciones cardíacas hacen que no sea viable la vida en el tiempo", dijo, y agregó que no es posible separarlas "por las cardiopatías asociadas y, además, ahora tienen muy bajo peso"."Se mantienen con los cuidados que corresponde, pero el pronóstico es malo", dijo el profesional"."En muchos casos los embarazos no llegan a término, en este caso se siguió porque la tercera bebé puede tener una vida normal", señaló el especialista.La madre de las nenas, Daiana Soledad Aguilera, "está con angustia por sus bebés siamesas" pese a que ya había sido alertada de la situación durante el embarazo."El jefe de Cardiopatía Congénita de la Provincia, Juan Nieto, le explicó perfectamente la situación y lo han comprendido, y están esperanzados que Renata pueda salir adelante", informó el profesional. (San Luis 24)